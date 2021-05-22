مصدر بـ «البشمركة»: قواتنا ستعود إلى كركوك شمال العراق الأسبوع المقبل

قال مصدر تابع لقوات «البشمركة» في العراق، إن القوات الكردية ستشرع بالعودة إلى محافظة كركوك الواقعة في شمالي البلاد بدءا من الأسبوع المقبل، بعد الاتفاق بين حكومة إقليم «كردستان العراق» والحكومة الاتحادية بالعاصمة العراقية «بغداد».

8 ضباط من اللواءين 1 و2 في «البشمركة» سيلتحقون بغرفة العمليات المشتركة في«كي وان»

وأوضح المصدر، أن 8 ضباط من اللواءين 1 و2 في قوات «البشمركة» سيلتحقون بغرفة العمليات المشتركة في قاعدة «كي وان» بكركوك الأحد المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف المصدر، أنه في غضون 7 إلى 15 يوما ستعود أول سرية لـ«البشمركة» إلى المحافظة، للمرة الأولى منذ عام 2017، على خلفية الاستفتاء في إقليم «كردستان العراق».

وأشار المصدر، إلى أن قوات «البشمركة» ستعود تدريجيا إلى المحافظة، إذا سارت الأمور على ما يرام حتى نشر لواءين كاملين بحلول أغسطس المقبل.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قدم في وقت سابق، مبادرة لتفعيل التنسيق والتعاون الأمنيين بين قوات الأمن والجيش العراقيين، وبين «البشمركة» في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، منعا لاستغلال تنظيم «داعش» الإرهابي، للفراغ الأمني الحاصل في تلك المناطق، وخاصة في مناطق التماس بين الطرفين.

ومع عقد اللجنتين الأمنيتين لقيادتي العمليات المشتركة الاتحادية، وقوات البشمركة، اتفاقات في هذا الصدد، لكن لم يتم بعد تفعيل تلك الاتفاقات على الأرض، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوعز الكاظمي، بضرورة التطبيق الكامل والعاجل للاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم،

من جانبه، أكد الأمين العام لوزارة البشمركة، في حكومة إقليم «كردستان» العراق جبار ياور، لوكالة الأنباء الرسمية العراقية أنه «قد تم خلال الاجتماعات السابقة التوصل إلى اتفاق لتشكيل مراكز التنسيق الأمني المشترك لمناطق خانقين وكركوك والموصل ومخمور، وأن الاتفاق تم على ضوء المقترحات التي قدمها الكاظمي».