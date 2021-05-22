نظام جديد لصرف مرتبات الموظفين: ثُلث المبلغ مقدما من «ميزة»

بحلول نهاية العام الجاري، سيتمكن موظفو الجهاز الإداري للدولة من الحصول على 30% من مرتباتهم مقدماً عبر بطاقات «ميزة» التي انتهت وزارة المالية من إنجاز 1.2 مليون بطاقة منها بنهاية شهر أبريل الماضي، بالتعاون مع 9 بنوك محلية، إضافة إلى الهيئة القومية للبريد.

الخدمة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة، ستقدم - بحسب مصادر - ثُلث المرتب مقدماً لمدة 6 شهور بدون أي رسوم إضافية عند رد المبلغ، مشيرةً إلى أنه يمكن استخدام هذه البطاقات في عمليات الشراء عبر الإنترنت أو من نقاط البيع، دون إتاحة سحب المبلغ عبر ماكينات الصراف الآلي.

المصادر قالت إن الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ«كروت ميزة» يوفر نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات.

وكشفت أن الوزارة استبدلت 450 ألف بطاقة جديدة مع نهاية شهر أبريل الماضي قبل أن تنجح في استبدال نحو 800 ألف بطاقة «ميزة» على مدار شهري فبراير ومارس على التوالي، إذ تم استبدال نحو 310 آلاف بطاقة حتى نهاية فبراير الماضي ثم استبدلت نحو 490 ألف بطاقة حتى نهاية شهر مارس الماضي.

وأكدت المصادر أنه بعد استبدال 450 ألف بطاقة في نهاية إبريل الماضي بلغ جملة ما تم استبداله إلى نحو 1.2 مليون بطاقة «ميزة»، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا المشروع مع 9 بنوك مصرية، بدأ من من يناير الماضي، على أن يتم الانتهاء من تفعيل الخدمة 4.5 ملايين موظف الدولة بنهاية العام الجاري.