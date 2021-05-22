في «الكرازة».. الكنيسة تحتفي بتذكار رحلة هروب العائلة المقدسة إلى مصر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صدور عدد جديد من مجلة الكرازة الناطقة بلسانها، والتي تصدر بصفة نصف شهرية، ويتولى رئاسة تحريرها الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا.

وفي العدد الجديد احتفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتذكار رحلة هروب العائلة المقدسة إلى مصر، الذي من المقرر الاحتفال بها في الأول من يونيو من كل عام.

وحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة، أيقونة قبطية لرحلة هروب العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بتذكار مجيئهم ومباركتهم أرض مصر والذي يوافق كل عام يوم 24 بشنس، الموافق 1 يونيو.

وجاءت افتتاحية العدد بقلم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان «مختارات حلو الكلام»، لتحوي مجموعة منتقاة من روائع الحكم والأمثال والأقوال المأثورة في شتى مناحي الحياة.

أما عن المقالات فاستعرض الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، ظهورات السيد المسيح في مقاله الذي حمل عنوان «القيامة المجيدة».

وحول موقف الكنيسة تجاه قضية تأجير الأرحام جاء مقال الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، تحت عنوان «الإنجاب بالتأجير»، فيما كتب الأنبا أندراوس قصة قصيرة بعنوان «النهاية».

وتناول الأنبا موسى، أسقف عام الشباب بالكنيسة، عن خدمة ودور المكرسين والمكرسات في الكنيسة بعنوان «تكريس القلب والخدمة»، فيما كتب الأنبا تكلا أسقف دشنا، عن كيفية إحياء القيامة من خلال مقالة بعنوان «كيف نقوم معه؟».

وتضمنت المجلة العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الكهنة والخدام المتخصصين، فضلًا عن ملحق بأخبار الكرازة المرقسية في كافة الإيبارشيات بالداخل والخارج.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأسسها البابا الراحل شنودة الثالث في ستينات القرن الماضي، وكانت في البداية صوت الكلية الإكليريكية بالكنيسة وأسقفية التعليم.