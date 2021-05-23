رواتب موظفي الدولة في الـATM.. هؤلاء يصرفون اليوم

يبدأ موظفو وعمال 20 وزارة وهيئة حكومية، صرف مرتبات شهر مايو 2021 اليوم الأحد، إذ يتمكن العاملون بوزرات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، من صرف مرتباتهم اليوم الموافق 23 مايو من الشهر الجاري.

وبحسب كتاب دوري أصدرته وزارة المالية في شهر فبراير الماضي، حددت من خلاله مواعيد الصرف لتبدأ اليوم 23 مايو الجاري هو بداية لصرف المرتبات، التي تستمر لمدة 5 أيام، تنتهي بحلول يوم 28 من نفس الشهر.

وحدد الكتاب الدوري المواعيد الخاصة بصرف مرتبات كل وزارة والهيئات التابعة لها، مؤكدة أن مستحقات العاملين من مرتبات ستكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي اعتباراً من اليوم الأحد 23 مايو 2021.

وخصص الكتاب الدوري يوم الاثنين الموافق 24 مايو ليكون موعداً لصرف مرتبات العاملين في وزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى دواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

بينما حددت الثلاثاء 25 مايو الحالي لصرف مستحقات باقي الوزارات وهم: التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

وفي حالة لم يتمكن أحد من صرف مرتبات شهر مايو في الأيام المخصصة لذلك، قامت وزارة المالية بتخصيص أيام 26 و27 مايو للجهات الحكومية لصرف مرتباتهم.

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/ العامل، بدءا من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.