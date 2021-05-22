إزاي تعرف موقف ابنك من القبول بالمدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل؟

قبل أيام قليلة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الطلاب المقبولين (بشكل مبدئي) بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021 /2022، الذين تقدموا للالتحاق بـ48 مدرسة في 25 محافظة.

ومن المقرر أن يتم التواصل مع أولياء الأمور هذا الأسبوع لإبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية والتي ينبغي اجتيازها للانضمام للمدارس، وسيتم الإعلان عن المقابلات في المدارس الجديدة تباعًا خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مقابلات المدارس التي كانت تعمل خلال السنوات الماضية، وذلك وفقًا لوحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة.

ويتساءل بعض أولياء الأمور عن موقف أبنائهم الطلاب من القبول أو الرفض بالمدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل، حتى يتم الاستعداد للمقابلات الشخصية والترتيب لها، وهو ما تستعرضه «الوطن» لقرائها في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها على مدار الساعة.

خطوات البحث عن الطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية للعام الدراسى المقبل

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـا.

- يتم اختيار تبويب آخر الأخبار من منتصف الصفحة الرئيسية للموقع، ومنها يتم اختيار أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس اليابانية للعام الدراسى المقبل من هنـا.

- يظهر آخر الصفحة التي تم فتحها كشف اسماء الطلبة المقبولين بالمدارس اليابانية للعام الدراسى المقبل.

يذكر أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 48 مدرسة في 25 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

وأكدت وحدة المدارس اليابانية، أن اختيار الطلاب سيكون وفقًا للشروط المعلنة قبل فترة التقديم والأماكن المتوفرة بالمدارس.

الفرق بين الاجتماعات اليومية للطلاب

وفي سياق متصل، كشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الاجتماع الذي يعقد صباح كل يوم يعتبر نشاطًا يوميًا مدته 5 دقائق لطلاب المرحلة الابتدائية، ويعقد لمدة 10 دقائق لمرحلة رياض الأطفال، موضحة، أنه يقوم خلال الاجتماع قائدي كل فصل تحت إشراف المعلم بتقديم النشاط ويتعاون جميع تلاميذ الفصل في التنفيذ.

وأضافت، أن الهدف من هذه الأنشطة الاستعداد لبدء اليوم من خلال إلقاء التحية، ليبدأ اليوم بمشاعر طيبة في جو ممتع، حيث يقوم المعلم بتسجيل الغياب والحضور، ويطمئن على الحالة الصحية للتلاميذن حتى يبدأوا يومهم ولديهم هدف يحاولون تحقيقه.

وذكرت الوحدة أن كل يوم يقف أحد التلاميذ أمام الجميع ويلقي خطاب لمدة دقيقة عن أي شيء يخصه أو يحبه، لافتة إلى أنه بعد انتهاء كل ذلك تأتي كلمة المعلم وكلمة قصيرة تحفيزية، ويتم إعلان التلاميذ بالتعليمات والتنبيهات وعرض جدول اليوم.

وبالنسبة لاجتماع نهاية اليوم، قالت وحدة المدارس المصرية اليابانية: «إنه يتم قبل مغادرة المدرسة، ومدته 5 دقائق في المرحلة الابتدائية، و10 دقائق في مرحلة رياض الأطفال».