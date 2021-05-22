«رابطة هوليوود» تطلق مدونة سلوك جديدة بعد الهجوم على «جولدن جلوب»

أصدرت إدارة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، مساء أمس، حدد فيه أحدث تحركاتها لإصلاح المنظمة بعد الهجوم عليها خلال الفترة الماضية بعد شكاوى عن اتهامات بالعنصرية وسقطات أخلاقية، بالإضافة إلى اتهامات بالإدلاء بتعليقات عنصرية، ومتحيزة ضد المرأة.

وجاء في البيان جزئيًا: «كما قلنا من قبل، نحن ملتزمون بالإصلاح التحويلي ونقوم بتنفيذ التغييرات بأسرع ما يمكن دون التضحية بنزاهة العملية، بروح الشفافية والمساءلة، نعتزم تحديث الصناعة والجمهور بانتظام بشأن تقدمنا ​​مع جدولنا الزمني ، مع مزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».في 20 مايو الجاري، وافق أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، على مدونة جديدة للسلوك المهني والأخلاقي.

وجاء في البيان: «نريد أن نكون واضحين أن الركيزة الأساسية لخطتنا الإصلاحية هي المساءلة.. تدين جمعية هوليوود للصحافيين الاجانب جميع أشكال المضايقة والتمييز والانتهاكات، مثل هذا السلوك غير مقبول وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية لانتهاكات قواعدنا الجديدة. يُتوقع من جميع الأعضاء الجدد والقدامى اتباع مدونة السلوك الجديدة هذه ، وسيُحاسبون إذا لم يفعلوا ذلك».

وأضاف: «لقد انزعجنا من التقارير التي تفيد بأن أعضاء معينين قد انخرطوا في سلوك غير مقبول في السابق، ونحن ملتزمون بشدة بضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى وأن التفاعل مع جمعية هوليوود للصحافيين الأجانب وأعضائها يجسد الاحترام المتبادل. تم تصميم قواعد السلوك الجديدة، والسياسات التي سيتم إصدارها في الأسابيع المقبلة، لتحقيق هذا الهدف الأساسي والضروري».

كما أفاد البيان بأن الرابطة وقعت عقدًا في 19 مايو مع شركة «Convercent» لإنشاء خط ساخن يسمح لأعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية وغير الأعضاء بالإبلاغ عن سوء السلوك داخل المنظمة، وستكون المكالمات مجهولة.

تعرضت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية لهجوم منذ فبراير بعد أن ذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، أن الرابطة ليس بها عضو من أصل افريقي منذ 20 عامًا، وعدت بعد ذلك جمعية هوليوود للصحافيين الأجانب بإصلاح تركيبة العضوية بالإضافة إلى قواعدها.

وبالرغم من الإعلان عن حزمة واسعة من الإصلاحاتـ في أوائل مايو، أعلنت شبكة NBC أنها لن تبث حفل توزيع جوائز جولدن جلوب العام المقبل، موضحين: «ما زلنا نعتقد أن الرابطة ملتزمة بإصلاحات ذات مغزى، ومع ذلك ، فإن تغيير هذا الحجم يستغرق وقتًا وعملًا ، ونشعر بقوة أن جمعية هوليوود للصحافيين الأجانب تحتاج إلى وقت للقيام بذلك بشكل صحيح».

وتابعت: «على هذا النحو، لن تبث قناة إن بي سي حفل توزيع جولدن جلوب 2022.. نأمل أن نتمكن من بث الحفل في يناير 2023، بافتراض نجاح الرابطة في تنفيذ خطتها».