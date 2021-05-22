خبراء يكشفون عن أسهل طرق لمواجهة حشرات فصل الصيف والوقاية منها

مع بداية انطلاق فصل الصيف بمحافظات مصر، ينتشر الذباب والناموس والدبابير وكميات من الحشرات الطائرة من جحورها إلى مسكنها الجديد على أوراق الشجر المطل على الأراضي الزراعية ومصارف الري وضفاف نهر النيل، ما يؤرق حياة المصريين بسبب لسعاتها المؤلمة طوال أشهر «مايو، يونيو، يوليو، وأغسطس».

خبراء علوم الحشرات: «الدبابير» لها فوائد في تلقيح الزهور

وضع خبراء علوم الحشرات، حقائق حول حشرة الدبور التي يعد لها فوائد كثيرة من بينها تلقيح الزهور والقضاء على الآفات، فضلا عن كون آفة بحد ذاتها.

كما أوضح خبراء الحشرات من خلال أبحاثهم مفاجأة كون البعوض يعتبر من الحشرات المزعجة للغاية، وقد يشعر البعض بالانزعاج منها، ومن البحث الدائم عن طرقٍ للقضاء عليها، وفيما يلي طرق للتخلص من الحشرات المزعجة.

باحث يحذر من نقل الأمراض المتوطنة بين كبار السن والأطفال

وأكد الدكتور أحمد أبو حسين، باحث في مجال علوم الحشرات بجامعة طنطا، أن حوكمة البنية الأساسية للحشرات الطائرة وعلى رأسها الذباب والبعوض أو الناموس ترجع إلى طبيعه نشأتها والمناخ التي نشأت فيها بينما يبدأ انطلاق تلك الحشرات من جحورها وتوقفها على أوراق الأشجار كالمسكن لها، هربًا من ارتفاع درجة حرارة الجو مع حرارة الصيف الموسمية.

وأضاف أبو حسين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك وسائل كيماوية وبدائية للتخلص في مراحل المهد وإبادتها بشكل كامل من خلال رش المبيدات الحشرية واستخدام مواد الصابون ورش المياه بعشش تلك الحشرات، والتي من الوارد أن يكون لها دورًا حيويًا لنقل الأمراض المتوطنة بين الأطفال وكبار السن حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

وتحددت الطرق التقليدية التي تعرضها «الوطن» لمتابعيها بالتخلص من الحشرات الطائرة وأهمها الناموس والبعوض والذباب أو غيرهم بعدة وسائل أهمها؛ وضع وصنع مزيجٍ من النعناع والماء، وذلك يتم بمزج 15 مل من زيت النعناع مع 473 مل من الماء، فضلًا عن 30 مل من الشامبو؛ أي ما يقارب ملعقتين كبيرتين، ثم رشّ المزيج على الدبابير وأعشاشها للالتصاق بها والقضاء عليها.

وسائل الطرق التقليدية للتخلص من الحشرات الطائرة والوقاية من أخطارها

بينما من الطرق التقليدية أيضًا، مزج صابون غسيل الصحون مع الماء الساخن ورشها على الدبابير، وهي من الطرق الجيدة للتخلص منها.

كما يتم استخدام المبيدات الحشرية بقياسات صحيحة فكل 8 غرام من المبيد تمزج مع 3.8 لتر من الماء لرش المبيد على الأماكن التي تأتي لها الدبابير ورش الأعشاش به.

كما تأتي من الطرق العادية الشائعة التي يمكن التخلص من خلالها من الدبابير عن طريق تسليط خرطوم ماء عليها ورشها به، أو عن طريق وضع منشفة ومراقبة الدبور عندما يهبط وضربه بها، ولكن إن كان الشخص ذو ردّات فعلٍ بطيئة قد يتعرض للدغ لذلك يجب الحذر عند استخدام هذه الطرق.

كما أنّه يمكن استخدام المكنسة الكهربائية بوضع ملعقتين من نشا الذرة لجذب الدبابير فتأتي لها، ثم تشغيل المكنسة وسحب الدبابير داخلها، ثم بعد ذلك يتم إخراج الكيس من المكنسة ورميه بعيداً. ومن الممكن التخلص من الدبابير عن طريق إخفاء مصادر الجذب للدبور، مثل الزهور والمشروبات والأطعمة، وتجنب استخدام المواد العطرية.

الوسائل الأولية منها المصائد والصواعق كهربائية لإبادة الحشرات

ويمكن شراء المصائد من المتاجر ووضعها على بعد ربع ميلٍ من الدبابير وفحصه كل فترة من الزمن واستبداله عند امتلائه، مع الحرص على اتباع التعليمات، كما أنّه من الممكن أيضاً وضع مصائد الغراء بالقرب من أعشاشها ومداخلها باستخدام حبل الغسيل والمشابك الخاصة بالغسيل لكي تعلق المصيدة عليها، ويتم جذب الدبابير صغيرة الحجم والسيطرة عليها، ومن الممكن أيضًا استخدام وعاء نباتات وملأه بالمياه ووضع مسحوق البيرثرويد، ومزجه بالمياه للشرب منه والقضاء عليها.

خبراء يوضحون الطرق الطبيعية الآمنة للتخلص من البعوض

بينما هناك مجموعة من الطرق الطبيعية الآمنة للتخلص من البعوض منها:

استخدام نبات السترونيلا: وهو نوع من النباتات ذات الرائحة القوية التي تعمل على طرد البعوض، كما أنها تستخدم لصنع المبيدات الحشرية والشموع المعطرة.

بينما أعشاب الليمون: يطلق عليه عشب البعوض فهو ذو رائحةٍ حمضية تطرد البعوض كما أنه صالح للأكل، ويستخدم للعلاج من آلام المعدة والحلق، يمكن زراعته بسهولةٍ ويمكن شرائه مزروعاً، ويتم وضعه في الفناء الخلفي أو على الشرفة.

كما يأتي النعناع البري: يعد من نباتات الزينة التي تنمو بسهولةٍ، وبسبب الزيت الذي يوجد في هذا النبات فإنه قادر على طرد البعوض، ويعد من أفضل الطرق للتخلص من لدغات البعوض.

إكليل الجبل: إن هذه النبتة صالحة للأكل وهي رائعة في الطهي، كما يمكن استخدامها لطرد البعوض لكنها تحتاج الوقت لكي تنبت وتنمو، وتفضل البيئة الجافة، والكثير من ضوء الشمس، ولكي تكون عطرية أكثر يمكن تسميدها بالجير 81%.

الطرق الفعلية للتخلص من البعوض خلال فصل الصيف

ووضع خبراء علوم الحشرات مجموعة من الطرق للتخلص من البعوض في فصل الصيف أهمها : الاستعانة بشخصٍ محترف: يمكن الاستعانة بشخصٍ محترف باستخدام المبيد؛ ليفحص المزاريب والأماكن الصعب الوصول إليها.

كما يتم استخدام مضاد طبيعي: هناك بعض النباتات التي تنتج مضاداً كيميائياً دفاعياً لطرد الحشرات، وهذه المواد لا تضر النباتات أبداً تأثريها فقط على الحشرات.

استخدام الرذاذ: هناك رذاذ آمن للأطفال عند استخدامه واتباع التعليمات، ويمكن استخدام زيت الليمون للقضاء على البعوض، وسيختفي بعدها لعدد من الساعات. تغطية القدمين: تميل البعوض للجزء السفلي من الجسم ، لذا فإنّ ارتداء جوارب عالية تساعد في الحماية من اللدغ.

وارتداء ملابس فاتحة: ينجذب البعوض للملابس الداكنة، وإنّ ارتداء ملابس فاتحة وخفيفة تحمي الذراعين والساقين من لدغات البعوض التي تسبب الحكة.

تناول الطعام داخل المنزل: يميل الأشخاص لتناول الطعام خارج المنزل في فترات المساء، وغالباً ما يتواجد البعوض في وقت المساء، ولذلك ينصح بتناول الطعام داخل المنزل وتجنب الخروج مساءً. رش المكان بالماء: لتجنب لدغات البعوض ينصح برش المكان المعد لتجمع الضيوف أو الأقارب، أو المخصص للقيام بحفلةٍ ما، بالماء قبل 24 ساعة على الأقل لطرد البعوض.

استخدام الشموع والفوانيس: يعتبر الفانوس من الأمور الطاردة للبعوض، وكذلك الأمر بالنسبة للشمع؛ وذلك بسبب احتوائه على مادة الجيرانيول والسترونيلا الطارد للبعوض.

التخلص من المياه الراكدة: يجب التخلص من المياه الراكدة كمياه المصرف أو المزاريب والمسابح؛ وذلك لأن البعوض لا يستطيع الطيران بعيداً فهي مكان لتكاثر البعوض.

أعراض الإصابة بلدغة من الدبور منها تورُّم وحكة وسبل علاجها

كما حدد خبراء علوم الحشرات وباحثيها مجموعة من الأعراض التي تظهر على الشخص عند إصابته بلدغة من الدبور منها تورُّم وحكة بمنطقة اللسع، الشعور بألم في منطقة اللسع، الغثيان والتقيؤ، وتشنجات في البطن، الإسهال، وانخفاض حاد في ضغط الدم.

بينما لعلاج لسعة الدبور، يوجد مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتباعها استنادًا إلى الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب، كما وضعت أليات للتخلص من إبرة الدبور إذا ما كانت لا تزال موجودة بعد اللسع.

كما تحدد لف قطعة من الثلج بقطعة قماشٍ، ووضعها على مكان الإصابة لمدة 20 دقيقة كل ساعة حسب الحاجة. بينما تحدد تناول مضادات الهستامين، أو مسكنات الألم لتخفيف الحكة والألم مكان اللسعة. المحافظة على مكان اللسعة نظيفاً من خلال غسلها ووضع المضاد الحيوي عليها.

بينما في حال إذا كان المصاب يعاني من حساسية لسعة الحشرات، أو قد ظهرت عليه أعراض التحسس فيجب طلب الرعاية الطبية فورًا.