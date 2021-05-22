محافظ القليوبية يعلن إطلاق المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا ببنها

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا لبدء المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا، بما فيها تطوير حديقة أتريب والتي سيوضع بها النصب التذكاري الجديد للجندي المجهول وخلفه جدارية مدون عليها أسماء شهداء الوطن من أبناء القليوبية، مع تشجير الحديقة وزيادة المساحات الخضراء بها، وإنارتها من الداخل وحول السور، لإضفاء شكل جمالي وحضاري عليها.

كما تطوير منطقة مدخل بنها، وكذلك تطوير الشعار ووضع لوحة مضيئة مكتوب عليها اسم محافظة القليوبية بشكل جمالي يليق بالمحافظة، مع تطوير الجزيرة الوسطى بهذه المنطقة.

كما تم مناقشة تطوير المحاور المرورية لميدان المحطة بمدينة بنها، بالتنسيق الكامل مع مسؤولي المرور لتحقيق الانسيابية المطلوبة في هذا الميدان الحيوي، وكذا تطوير ميدان كاميليا مع إضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على هذه الأعمال، ومراعاة عمل مطالع لذوي الهمم في كل المناطق التي يتم تطويرها بمدينة بنها.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندسة سميرة العيوطي من الجهاز القومي لتعمير القاهرة الكبرى، والمهندس طلعت سلطان مدير الشبكات الأرضية، والمهندس محمد إسماعيل مدير عام مديرية الطرق، والنقيب سيد الدكروري من إدارة مرور القليوبية.

في وقت سابق قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، حيث تم الانتهاء من أعمال التخطيط المروري لشوارع كورنيش النيل ومسجد ناصر و8، وفقا لأحدث المواصفات والمعايير الخاصة بالطرق، حيث تضمن التخطيط أماكن عبور المشاة والحارات المرورية وأماكن الانتظار.

يذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 45 مليون جنيها، ويتضمن عناصر إنشائية وجمالية ومسطحات خضراء وأماكن لذوي الهمم بما يليق بأبناء العاصمة بنها، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق و التطوير الحضري بالمحافظة.

يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي تم إعداده بتوجيهات من المحافظ، ليعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق لعاصمة المحافظة.