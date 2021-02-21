جامعة بنها تنظم مؤتمر تطوير آليات القياس والتقويم في عصر التحول الرقمي

نظم مركز القياس والتقويم بجامعة بنها، اليوم، فعاليات مؤتمر تطوير آليات القياس والتقويم في عصر التحول الرقمي «أونلاين» عبر منصة مايكروسوفت تايمز.

من جهته، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الجامعة تتبنى أهدافًا استراتيجية لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية، ويأتي في مقدمة هذه الأهداف توظيف المستحدثات التكنولوجية، واستخدام آليات حديثة في عمليات القياس والتقويم؛ لتحسين المنظومة التعليمية، والارتقاء بمستوى الخريج وفقا لمعايير الجودة القومية والعالمية واحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الجامعة تعقد المؤتمر في مجال تطوير نظم القياس والتقويم لمواكبة التحول الرقمي، والاستفادة من الخبرات والتجارب والأبحاث بمجال تطوير نظم القياس والتقويم.

وقال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن التحول الرقمي يستهدف تحسين الأداء في إنجاز العمل المطلوب وزيادة عملية الإنتاج، وتحسين قيمة المنتجات واستخدام حلول مبتكرة وجديدة في حل المشاكل.

وأوضح أن الدراسات الاستشرافية أكدت ان التحول الرقمي في مجال التدريس والتعلم بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي بدأ بالفعل في السنوات الأخيرة، وتأكد مساره في بداية الألفية الثالثة بفعل الثورة المعرفية واقتصادها، والثورة الصناعية الرابعة سيمثل توجها حاكما خلال السنوات المقبلة كما دفعت جائحة كورونا معظم دول العالم دون استثناء إلى ضرورة الإسراع بإنجاز التحول الرقمي من أجل دعم تقنيات التعلم الإلكتروني.

أقيم المؤتمر برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع شؤون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة عزة أحمد عبدالله، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ورئيس المؤتمر.