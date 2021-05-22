كل ما تريد معرفتة عن مرض الفطر الأسود الذي تسبب في وفاة سمير غانم

تحول مرض الفطر الأسود إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بعد أن أعلنت عائلة الفنان الراحل سمير غانم أنه كان قد تعافى من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن سبب الوفاة يعود إلى إصابة سمير غانم بفشل كلوي حاد، وإصابته بمرض الفطر الأسود في عينيه، وهو الفطر أو المرض الذي يلاحق مصابي فيروس كورونا في الهند، وسط معلومات أنه يتسبب في وفاة نحو 50% من مصابيه، ومن ثم يقدم التقرير التالي أجوبة حول كل ما تريد معرفتة عن مرض الفطر الأسود.

مرض الفطر الأسود يفاقم الخطر في الهند إثر أزمة كورونا

وجاء في تقرير لقناة «روسيا اليوم»، أن مرض الفطر الأسود أو فطر الغشاء المخاطي فاقم الخطر في الهند التي تعاني إثر تصاعد معدلات الإصابة القياسية بفيروس كورونا وكذلك الوفيات، حيث رافق ذلك انتشار الفطر الأسود بشكل كبير، وهو ينتج عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد.

كيف تنتقل العدوى أو الإصابة بين ضحايا مرض الفطر الأسود؟

ووفق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن مرض الفطر الأسود يمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، وهو غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر. وتوضح أيضا أنه عدوى فطرية خطيرة، ولكنها نادرة، تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية.

وبحسب المعلومات المتوافرة، تعيش الفطريات المتسببة في مرض الفطر الأسود في جميع أنحاء البيئة، لا سيما في التربة والمواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق أو أكوام السماد أو الخشب الفاسد، إذ يصاب الناس بالفطر المخاطي عن طريق ملامسة الجراثيم الفطرية في البيئة.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تحدث عدوى الرئة أو الجيوب الأنفية بعد استنشاق الأبواغ، وتحدث هذه الأشكال من فطار الغشاء المخاطي عادة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتناولون الأدوية التي تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والمرض والتي تسبب ضعف المناعة، ويمكن أن يتطور داء الغشاء المخاطي أيضا على الجلد بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو كشط أو حرق أو أي نوع آخر من الصدمات الجلدية.

ما تأثير وأعراض مرض الفطر الأسود على ضحاياه؟

أما عن تأثير مرض الفطر الأسود على ضحاياه، فإنه حسبما هو شائع يظهر تأثيره على الجيوب الأنفية أو الرئتين، في حال استنشق المصاب جراثيم فطرية، كما أن له تأثيره على الجلد، إذا كان مصدر الإصابة سطحي، أي من خلال الجروح أو الحروق.

ووفق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، فإن أعراض مرض الفطر الأسود تعتمد بصفة أساسية على موضع الإصابة في الجسم، والتي تشمل صداع في الرأس وتورم الوجه من أحد جانبيه واحتقان الأنف أو ما يعرف بالجيوب الأنفية، والحمة، وبعض الآفات السوداء على الجزء العلوي من الفم أو جسر الأنف والتي تتزايد شدتها.

وتشمل أعرض مرض الفطر الأسود الرئوي الحمة والسعال وضيق التنفس وآلام في الصدر، كما أن مرض الفطر الأسود يمكن أن يظهر بشكل بثور أو قرح، مع إمكانية تحول المنطقة المصابة بالمرض إلى اللون الأسود، فضلا عن أعراض كالتورم حول الجرح والأحمرار المفرط.

أيضا هناك مرض الفطر الأسود المعوي أو المعدي، ويكون له أعراض عدة في مقدمتها الآلام في البطن ونزيف الجهاز الهضكي والغثيان والاستفراغ

كيف يمكن التعرض على مرض الفطر الأسود؟

تكمن مشكلة التعرف على مرض الفطر الأسود أو أعراضة في أنه يظهر لدى أولئك الذين يعانون من أمراض أخرى، لكن على سبيل المثال فإن المصابين بالعدوى المنتشرة في الدماع معرضون للدخول في غيبوبة أو الإصابة بتغيرات في الحالة العقلية.

وزارة الصحة الهندية بدورها، أوضحت أن مرض الفطر الأسود يظهر على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف الجبهة والأنف وعظام الخدود وبين العينين والأسنان. وأوضحت أيضا أنه بعد ذلك ينتشر مرض الفطر الأسود في العينين والرئتين ويمكن أن يصل إلى الدماغ الدماغ.

ذكرت كذلك وزارة الصحة الهندية أن مرض الفطر الأسود يؤدي إلى اسوداد أو تغير في لون الأنف، ويسبب بعض مشكلات الإبصار كعدم وضوح الرؤية وآلام الصدر وسعال في الدم فضلا عن صعوبات التنفس.

ما سبب تسمية مرض الفطر الأسود بهذا المسمى؟

وبحسب دكتور هيمانت ثاكر الطبيب الاستشاري وأخصائي استقلاب القلب في مستشفى براش كاندي في مومباي، فإن سبب تسمية مرض الفطر الأسود يعود إلى أن إحدى الطرق التي ينتقل بها هي غزوه الأوعية الدموية، ليقوم بالإضرار بها حتى آخر عضو في الجسم.

ووفق الاستشاري الهندي، فإن مرض الفطر الأسود يظل ينخر في الأنسجة ما يتسبب في موتها ويتحول لونها بعد ذلك إلى اللون الأسود.

ما معدل الوفيات التي يتسبب فيها مرض الفطر الأسود؟

في إطار استعراض جميع المعلومات الممكنة عن مرض الفطر الأسود في تقرير لمركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، أشار إلى دراسة أجريت عام 2005 وشملت 929 حالة يعود تاريخ إصابتها بالمرض إلى عام 1885، فإن مرض الفطر الأسود تسبب في وفاة 54% من ضحاياه.

أوضج مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة كذلك الوفاة بمرض الفطر الأسود يرتبط بالحزء من الجسم الذي يصاب بالفيروس، فيكون أشد في حالات العدوى الرئوية، لكنه يكون أقل تأثيرا في حالات الجيوب الأنفية.

ما هي العلاقة بين فيروس كورونا ومرض الفطر الأسود؟

البعض ربط بالخطأ بين أعراض فيروس كورونا ومرض الفطر الأسود، حيث اعتقد البعض أنه أحد أعراض فيروس كورونا، لكن تقرير حديث لوزارة الصحة الهندية كشف أن الأشخاص الذي يعانون نقص المتاعة بمن فيهم مصابي فيروس كورونا في الوقت الحالي أكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود وكذلك مرضى السكري.

أيضا الاشخاص الذين يتناولون المنشطات أكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأوسد، وكذلك مرضى السرطان أو الذين زرعوا الأعضاء، لكن ربما الخطر أشد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، لأن فيروس كوفيد - 19 يؤثر على بالأساس على الجهاز المناعي، وأيضا بعض الأدوية التي تستخدم معه تتسبب في تثبيط الاستجابة المناعية.

وشددت وزارة الصحة الهندية، أن مرضى كورونا يواجهون خطرا متجددا وهم أكثر عرضة، ومن ثم مهددون بخسارة معركتهم مع كورونا بسبب مرض الفطر الأسود.