عاجل.. القبض على المتحرش بطفلة الطالبية (صورة)

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على المتحرش بطفلة الطالبية، بعد ساعات من الجريمة عقب تحديد هويته، وتبين أنه من سكان العقار المجاور لعقار الطفلة المجني عليها البالغة من العمر 11 سنة، وأنه تربص بها وتحرش بها مستغلًا وجودها بمفردها وقت الجريمة.

الكاميرات

وانتهى الفريق الأمني في الجيزة من مراجعة الكاميرات في عقار الطالبية الذي شهد واقعة التحرش بطفلة دون العاشرة من عمرها في الطابق الأول بجانب سلالم العقار، وتحفظت جهات التحقيق على الكاميرات التي أظهرت المتهم وقت تنفيذ الجريمة.

وعقب تداول صور المتهم ربط رواد منصات التواصل الاجتماعي تلك الواقعة بواقعة التحرش بطفلة المعادي، وبذات الطريقة التي نفذها المتهم إلا أن المتهم في واقعة الطالبية تحرش بالطفلة في الطابق الأول علوي وليس الأرضي كما فعل متحرش المعادي.