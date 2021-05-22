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المباحث تفحص فيديو التحرش بطفلة الطالبية على طريقة متحرش المعادي

كتب:

محمد سيف
09:58 ص | السبت 22 مايو 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن تفحص فيديو التحرش بطفلة في الطالبية داخل مدخل أحد العقارات بذات الطريقة التي تعرضت لها طفلة المعادي، وأن المباحث تواصل جهودها للقبض على المتهم الذي ظهرت ملامحه في الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر أنه تم تحديد هوية الطفلة وأسرتها وأن الفريق الأمني سوف يستمع لأقوالها وأقوال أسرتها، وظهر من الفيديو أن المتهم كان يراقب الطفلة وتحرش بها داخل العقار.

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