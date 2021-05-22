خبير أمن معلومات: خسائر كبيرة لـ«فيس بوك» بعد تراجع تقييمه على جوجل

كشف وليد حجاج خبير أمن المعلومات، عن سبب نقص المشاهدات والتفاعل على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم السبت، أنّ أحد التطبيقات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي على منصة جوجل تراجع تقيمها إلى 2.3 وعلى منصة أبل ستور تراجع التقديم إلى 1.3.

وأضاف خبير أمن المعلومات، أنّ تراجع تقييم موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أدى إلى خسائر كبيرة في سعر السهم بالبورصة الأمريكية.

وأشار وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إلى أنّ هناك بعض الحسابات جرى إغلاقها بشكل نهائي على فيس بوك، وحظر البعض لمدة 30 يوما، وعقوبات على أي شخص يذكر بعض الكلمات أو يذكر بعض الموضوعات التي يعتبرها فيس بوك انتهاك لسياسة الخصوصية للإنسان.

وأطلق العديد من أبناء الوطن العربي حملة للتضامن مع الشعب الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك ردا على السياسيات التي يتبعها فيس بوك، من وضع القيود على المنشورات التي تتضامن مع الفلسطينيين، الأمر الذي وصف بأنّه نوع من التمييز والمحاباة لصالح إسرائيل.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الهاشتاجات ضد فيس بوك، ومؤسسه مارك زوكربيرغ بسبب دعمهم الواضح لإسرائيل خلال الأيام الماضية إثر الأحداث الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما أدى إلى تراجع تقييم فيس بوك على «أبل ستورز» ليصل إلى 1.9، بدلا من 4 في السابق.

وبحسب محرك البحث «جوجل» فالأسهم الخاصة بموقع فيس بوك انخفضت للغاية خلال الأيام الأخيرة، حيث وصلت نسبة الخسارة إلى 5.5 مليون دولار، وذلك بعد هبوطها بنسبة 1.74%.

من جانبه، قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ أسهم شركة فيس بوك خسرت مبالغ ضخمة خلال 6 أشهر الماضية، ولو استمر المسلمون في مقاطعة الشركة فالأسهم ستنخفض بشكل أكبر.