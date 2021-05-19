«التعليم» تحقق مع مدير مدرسة نشر أسماء طلاب لم يسددوا المصروفات بـ«فيس بوك»

أكد محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، تحويل مدير مدرسة المرج الرسمية للغات، للتحقيق، بسبب قيامه بنشر أسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، مشيرًا إلى رفع أسماء الطلاب من الموقع.

وأضاف «عبدالتواب»، أن هذا السلوك مروفض تماماً، موضحاً أنه تم التأكيد على جميع المدارس بإتباع الإجراءات القانوية وعدم نشر أي أسماء الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه غير مسموح تماما بالتشهير بأسماء الطلاب.

وأوضح أن الطلاب المتعثرين عن سداد المصروفات الدراسية سيجرى بحث حالة لهم، مشيراً إلى أن المديرية حريصة على متابعة سير الأعمال المدرسية بشكل جيد في جميع المدارس، وحل أي مشكلات تواجه الطلاب.

«مدير المدرسة»: عناوين أولياء الأمور ليست دقيقة

ونشر أكرم محمدين، مدير مدرسة المرج الرسمية لغات، أسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحاً أن السوشيال ميديا، أصبحت وسيلة تواصل أساسية في الوقت الحالي ويستخدمها جميع أولياء الأمور والطلاب.

وأضاف «محمدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصروفات المدرسة تصل لـ1000 جنيه، وأن هناك أكثر من 1000 طالب لم يسددوا المصروفات، وأكد أن الهدف من فعله هو التذكير والتنبيه على جميع أولياء الأمور، وليس التقليل من شأن الطالب أو ولي الأمر.

وتابع، أن العناوين التي سجلها أولياء الأمور لهم في المدرسة ليست دقيقة، ما يؤدي إلى صعوبة في الوصول لهم، وإبلاغهم بدفع المصروفات الدراسية، لافتاً إلى أن المدرسة حريصة على سير العملية التعليمية بشكل جيد.

وأبدى عدد من أولياء الأمور استيائهم من نشر أسماء الطلاب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن ذلك يخالف قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن.