3 خطوات للحصول على جدول امتحانات الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع

قبل يومين من الآن، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2020/2021، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجداول، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية يوم 5 يونيو المقبل، علي أن تبدأ الامتحانات النظرية يوم 19 من الشهر نفسه.

وتستعرض «الوطن» خطوات الحصول على جداول امتحانات الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـا.

- يتم اختيار تبويب آخر الأخبار من منتصف الصفحة الرئيسية للموقع، ومنها يتم اختيار جداول امتحانات الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع من هنـا.

- يظهر آخر الصفحة التي تم فتحها كشف للاطلاع علي جدول دبلوم التعليم الفني للصم وضعاف السمع، والبالغ عددهم 1038 من المتقدمين للامتحان داخل 78 لجنة نظرية و77 لجنة عملية.

اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية

وفي سياق متصل، اعتمد اعتمد الدكتور طارق شوقي، جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) وذلك للدور الأول للعام الدراسي 2020/2021.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2021/6/5 وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/6/17، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2021/6/19، وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/7/1.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750 ألف طالب وطالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة كالتالي (1506 صناعي - 1196 تجاري - 288 زراعي - 91 فندقي).

امتحانات وسط اجراءات احترازية مشددة

من جانبها أكدت الوزارة، أنه تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.