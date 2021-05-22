«أنا المهدي المنتظر».. تفاصيل مثيرة عن مهاجم منبر الحرم المكي (فيديو)

تصدر شخص هاجم منبر الحرم المكي وحاول الصعود إلى المنبر خلال خطبة الجمعة أمس مواقع التواصل الاجتماعي، لتكشف صحيفة «الوطن» السعودية اليوم بعض التفاصيل المثيرة بشأن هذا الرجل الذي ادعى أنه المهدي المنتظر، وفق الصحيفة السعودية.

وذكرت الصحيفة أن التحقيقات الأولية كشفت أن الشخص الذي هاجم منبر الحرم المكي ادعى أنه «المهدي المنتظر»، وهو مواطن أربعيني، وأنه ضُبط أثناء هجومه ومحاولته الصعود إلى المنبر وهو يحمل عصا خلال خطبة الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إيقاف الرجل من قبل رجال الأمن بقوة أمن الحرم المكي، كما تم إشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية التي اُتخذت تجاهه، كما تم الإشعار بإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه الصحية.

وكالة الأنباء السعودية: الجهات الأمنية أوقفت مهاجم منبر الحرم المكي

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» نقلت عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، قوله إن «الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه».

وعجت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بمقطع فيديو يظهر خلاله في لحظة ما أحد الأشخاص وقد أمسك بعصاة وهو يحاول الهجوم على منبر الحرم المكي لصعوده خلال خطة صلاة الجمعة أمس، بينما يظهر في الفيديو أحد رجال الأمن يتصدى له ويقوم بإبعاده بسرعة كبيرة عن منبر الحرم المكي.

ولم يتبين بالأمس نوايا أو هوية الشخص الذي اندفع نحو المنبر، الذي كان يعتليه خطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، لكن يتضح من مقطع الفيديو المتداول أنه كان يرتدي ملابس الإحرام، أي أنه على ما يبدو كان يمارس شعائر العمرة، وفق ما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.