«القصير» و«الغضبان» يعقدان لقاء مع القيادات الشعبية ونواب بورسعيد

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لقاءً مقتوحًا، بديوان عام المحافظة، بحضور نواب المحافظة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بها، للاستماع إلى مطالبهم، والتوجيه بعلاج المشاكل التي تواجه مزارعيها.

وأكد وزير الزراعة، خلال كلمته، أن قطاع الزراعة من القطاعات الواعدة التي تحملت الصدمات خلال جائحة كورونا، لارتباطها بالامن الغذائي والقومي، لافتًا إلى وجود أكثر من 9 ملايين فدان من الأراضي القديمة والجديدة، والدولة لديها مشروعات ضخمة للتوسع الأفقي، وخطة طموحة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل توفير الغذاء للمواطنين.

وأشار «القصير» إلى أن الوزارة استطاعت السيطرة على المحاصيل شرهة الاستخدام للمياه وعلى رأسها الأرز والموز، كما أن الدولة المصرية تستخدم مواردها المائية المتاحة بأعلى كفاءة، مشيرًا إلى أن مشروعات التوسعة الجديدة تعتمد على المياه الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.

وقال الوزير، إن الدولة أنفقت أموالًا طائلة على إنشاء محطات معالجة الصرف الزراعي، مثل محطة المحسمة التي حصلت على لقب أفضل مشروع هندسي في العالم خلال العام الماضي، ومحطة بحر البقر التي تعتبر أكبر محطة معالجة على مستوى العالم.

وأضاف أن الرئيس السيسي أطلق مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، والذي يتكلف مئات المليارات من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.

وقال وزير الزراعة، إن مركز البحوث الزراعية، يقوم باستنباط أصناف جديدة لزيادة معدل الإنتاجية قصيرة العمر مبكرة النمو قليلة استخدام المياه، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة حاليًا، مثل المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو، ومشروع تحديث الري، ومراكز تجميع الألبان، والبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر.

وأشار «القصير» إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وفتح آفاق وأسواق جديدة للتصدير بعد حصول 30 منشأة مصرية على موافقة صحة الحيوان العالمية بخلوها من أنفلونزا الطيور، لافتًا إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الثروة السمكية حيث تحتل مصر المركز الثالث على مستوى العالم في إنتاج البلطي، والأول أفريقيًا في مجال الاستزراع السمكي.

من جانبه، رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بزيارة وزير الزراعة للمحافظة، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد أصبحت محافظة زراعية تتنوع بها كافة أشكال النشاط الزراعي، والمشروعات الزراعية المختلفة.

واستعرض المحافظ جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تطهير البحيرات، وعلى رأسها بحيرة المنزلة بالتعاون مع وزارة الزراعة، والتي يقع جزء كبير منها بنطاق محافظة بورسعيد، كما استعرض تطور أنشطة النشاط الزراعي المحافظة، والمشروعات الزراعية بها.

وأكد أن بورسعيد، حققت تنمية فى كافة القطاعات بالتوازي تماشيا مع أهداف الدولة المصرية.

وفي نهاية اللقاء استمع وزير الزراعة الى مطالب نواب محافظة بورسعيد بشأن مشاكل المواطنين بالمحافظة.