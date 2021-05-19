متحدث الزراعة: «نقدر ناكل بطيخ واحنا مطمنين»

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزارعة، إن الوزارة أخذت عينات من البطيخ من 17 سوقا من 12 محافظة بعد تداول شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وجود ضرر نتيجة تناول البطيخ، لافتا إلى أن البطيخ لا يوجد به مبيدات أو ميكروبات، كما أن الدولة بذلت مجهودا من خلال مراكز البحوث لأخذ العينات من أجل تقديم خدمة جيدة للمستهلك، متابعا: «نقدر ناكل بطيخ واحنا مطمنين».

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «Extra News» وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، أن مصر في المرتبة الأولى في تصدير الموالح ومراكز متقدمة في العنب والفراولة، لافتا إلى أنه فتح نحو 40 سوقا للمنتجات المصرية على الرغم من تعطل الأسواق العالمية نتيجة وجود فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزارعة، أن المنتجات الزراعية في مصر تمثل نحو 20% من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الشمام والكنتالوب لا يوجد بهما أيضا مشكلات، موضحا أنه لا يوجد أي منتج زراعي مصري يوجد عليه إشكالية، لافتا إلى أن ما ينشر هو إشاعات من أجل التأثير على الاقتصاد الكلي لمصر ولكن الدولة مهتمة بتطوير القطاع الزراعي وسط تقارير تثبت صحة وسلامة المنتجات الزراعية المصرية وكذلك هيئة سلامة الغذاء التي تؤكد أنه لا يوجد تسمم نتيجة لتناول المحصولات المصرية.