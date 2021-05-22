بدء تشغيل المقر الثاني لحقن أبناء جامعة أسيوط باللقاح المضاد لكورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بدء تشغيل ثانِ مقر لحقن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع تزايد أعداد المقبلين على الحملة الموسعة التي أطلقتها لتوفير اللقاح لأبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في مقرات طبية مخصصة داخل الجامعة والمستشفيات التابعة لها، بالتنسيق مع المختصين وزارة الصحة.

وقال الجمال، في تصريحات له، اليوم، إنه بدءً من الغد 23 مايو الجاري، سيتم استقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين المتلقين للجرعة الأولى من اللقاح في مقر الحملة بوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفى الجامعى والذي تم تجهيزه بالأجهزة والمعدات اللازمة، تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة الوحدة.

وأكد تزويد المقر بأجهزة الحاسب الآلي المتصلة بقاعدة بيانات وزارة الصحة لتسجيل بيانات المترددين عليها، مضيفًا أن المقر الأول للحملة بقسم علاج الأورام سيواصل عمله والمخصص لحقن أفراد الأطقم الطبية وأصحاب الجرعة الثانية ممن سبق لهم تلقي اللقاح مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للجرعة وذلك لتجنب حدوث أى تكدس في الأعداد بمقرات الحملة.

تزايد أعداد المقبلين على الحملة التي أطلقتها الجامعة لتوفير اللقاح

وأوضح رئيس الجامعة، أنه منذ انطلاق الحملة تم الإنتهاء من تطعيم ما يقرب من 1500 فرد من أفراد الأطقم الطبية وذلك من الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وشباب الأطباء والتمريض والفنيين والصيادلة والكيمائيين والفنيين، كما تم حقن الجرعة الثانية لنحو 58 فردًا من أبناء الجامعة، وفق الموعد المقرر لها.

وأشار إلى تم تطعيم نحو 220 فرد من غير المنتسبين للأطقم الطبية، وذلك من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والعمال، مشيداً بالجهد المبذول من القائمين على تنفيذ الحملة وتيسير إجراءاتها وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، وفريق عمل متميز من وحدة مكافحة العدوى برئاسة الدكتورة هبه الله جمال راشد مديرة الوحدة.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى اتخاذ كافة الإستعدادت اللازمة لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح من أبناء الجامعة والمتوقع زيادة أعدادهم خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء شهر رمضان، ومع بدء تسجيل استمارة تسجيل بيانات الطلاب في مستشفى الطلبة مع إمكانية إضافة مقرات جديدة إذا لزم الأمر.

يشار إلى أن رئيس جامعة أسيوط، كان قد أطلق في مطلع الشهر الجاري، حملة موسعة لتطعيم أبناء الجامعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا بمقرات طبية داخل الجامعة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وذلك للتيسير عليهم إجراءات التسجيل وتخفيف العبء عن وزارة الصحة.

ووفق لما تم الإعلان عنه تتولى كل كلية أو إدارة عامة أو قطاع، توفير وجمع استمارات التسجيل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها ،كما تتولى مستشفى الطلاب، تحت إشراف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب عملية التسجيل لكافة طلاب الجامعة من مختلف الكليات الراغبين في تلقي اللقاح.