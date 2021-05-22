محافظ القليوبية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

استقبل عبد الحميدالهجان محافظ القليوبية، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «الدفعة الثالثة - دفعة الشهيد المنسي» التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم والممتد لمدة شهرين داخل المحافظة، وذلك في إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام.

وأكد الهجان، أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون جاهزة لهم خلال فترة التدريب وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعد أحد أهم صروح التدريب على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن مثل هذه البرامج التي تنفذها الدولة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية تهدف إلى تمكين الكوادر الشبابية الفعالة في مصر لتصبح قادرة على صنع السياسات والمشاركة في صنع القرار.

وأكد المحافظ، أهمية رفع كفاءة العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات، وذلك من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتابع أن المحافظة أعدت برنامجاً خاصاً للتدريب تحت إشراف السيد الدكتور نائب المحافظ من خلال الاحتكاك المباشر بدولاب العمل داخل ديوان عام المحافظة ومن ثم التطبيق العملي من خلال التدريب الميداني بالمراكز والمدن والأحياء.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة إلى إنشاء قاعدة بيانات قوية وغنية من الكفاءات الشبابية لكي تكون مؤهلة على العمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وتكون قادرة على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات.