محافظ القليوبية: متدربو البرنامج الرئاسي أظهروا كفاءة في إدارة المهام

التقى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمتدربي البرنامج الرئاسي، اليوم في ختام فعاليات التدريب الميداني على مدار شهر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفعالية في وضع وإدارة السياسات وصنع وإتخاذ القرار لتأهيل التنفيذين للقيادة الناجحة.

وأشاد المحافظ بأعضاء البرنامج الرئاسي خلال فترة تدريبهم بالمحافظة، مؤكدا كفائتهم فى المهام الموكولة إليهم، ووجه الشكر لإيمان ريان وسمير حماد نائبي المحافظ على تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بهم ومتابعة تنفيذه خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.

وقدم أعضاء البرنامج الرئاسي "حاتم رمضان ورانيا شعلان وإيمان رزق" الشكر لمحافظ القليوبية ونائبيه والسكرتير العام للمحافظة على تذليل كافة العقبات أمامهم وتقديم كافة التسهيلات الممكنة خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.

وأضافوا أن الفترة التي قضوها بالمحافظة اكتسبوا خلالها العديد من المهارات والخبرات متمثلة في المرور على مشروعات المحافظة وحضور اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة، إضافة إلى المعارف السابق تلقيها خلال الفترة السابقة.

وفي وقت سابق وبصحبة متدربي البرنامج تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولاته بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تجهيزات المقار الانتخابية الرئيسية والفرعية حيث أجري جولة على عدد من اللجان بمدن طوخ وقليوب تفقد خلالها لجنة مدرسة الشهيد محمد الأكشر بطوخ وتفقد لجنة الوحدة المحلية بمشتهر ولجنة الوحدة المحلية بقرية الدير، وفي مدينة قليوب تفقد المحافظ لجنة مركز شباب سنديون ولجنة الوحدة المحلية بناي.