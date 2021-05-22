«القصير» و«الغضبان» يتفقدان مجزرا آليا ومصنعا للأعلاف ومزرعة ببورسعيد

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مصنع الأعلاف بالمنطقة الصناعية في بورسعيد، ومحطة لتعبئة وتصدير الخضروات المجمدة بالمحافظة.

وشملت الزيارة تفقد مزرعة للإنتاج الحيواني، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 500 رأس من الأبقار الحلاب عالية الجودة، ملحقًا بها مركز لتجميع الألبان، كما تفقدا أيضا المجزر الآلي ببورسعيد.

وقال وزير الزراعة، إنّ الشعب المصري عليه أن يفخر بحجم المشروعات الزراعية الضخمة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ويتم تنفيذها بكفاءة عالية وفي وقت قياسي، معربًا عن سعادته بالتنمية الزراعية التي تشهدها محافظة بورسعيد حاليًا، من أجل تنويع مصادر الإنتاج، حيث لم تعد قاصرة على النشاط التجاري فقط.