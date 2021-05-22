«الزراعة»: السيسي سيطلق مشروعا لتحويل نظام «ري الغمر» إلى الري الحديث

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروع القومي لتحويل نظام الري من الغمر إلى الري الحديث قريبًا، ما يساعد في توفير المياه وسرعة أعمال الري وتقليل العمالة.

وأضاف القصير، أن مشروع الدلتا الجديد والذى يضم مليون فدان ويمثل 30% من مساحة الدلتا وتكلفته بمليارات، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت من أكبر الدول في العالم استخدامًا لمحطات معالجة الصرف الزراعي في أعمال التنقية والاستفادة منها في أنظمة الري والزراعة.

وأوضح أنه يتم حاليا استزراع 450 ألف فدان بوسط سيناء بتكلفة 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن محطة معالجة الصرف الزراعي في بحر البقر ومعالجة ثلاثية تعد من أكبر المحطات في العالم بتكلفة 70 مليار جنيه.

ووجه وزير الزراعة، الجهات المعنية بمحافظة بورسعيد بزيادة الدعم الموجه لمشروع البتلو وأيضا الدعم في مجال الميكنة الزراعية المناسبة في نطاق الزمام الزراعى بالمحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك في إطار زيارته للمحافظة؛ لمتابعة مستجدات مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى بالمحافظة، وتفقد عدد من المشروعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمحافظة بورسعيد.

وتتضمن زيارة وزير الزراعة، لمحافظة بورسعيد، عقد اجتماع مع محافظ بورسعيد يتم خلاله استعراض تطورات مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى، يعقبه تفقد محافظ بورسعيد ووزير الزراعة لمشروعات الوزارة بالمحافظة وهى : محطة تسمين الماشية والمجزر الآلى، وإحدى مزارع إنتاج الألبان بالقابوطى الجديد، ومزرعة سمكية متعددة التغذية بمنطقة الرسوة، و تفقد المعمل المركزي لعلاج أمراض الأسماك البحرية ومفرخ أسماك اللوت وموسي و تفقد مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية.