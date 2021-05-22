جهود الداخلية في أسبوع.. ضبط 15324 محلا مخالفا وتحريز 22286 شيشة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي لتحقيق الانضباط، وأسفرت تلك الجهود خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية" ) ، ( السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (359) متهما، وبحوزتهم (19 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 14 قطعة سلاح أبيض).

- ضبط (27) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

- تنفيذ (4915) حكما قضائيا متنوعا.

- ضبط متهم هارب مطلوب فى إحدى القضايا.

- ضبط (384) قضية أخرى.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن ضبط (207) عناصر إجرامية شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط - الجيزة – السويس - الدقهلية – الغربية – كفرالشيخ - المنيا – القليوبية – البحر الأحمر – الشرقية - الأقصر - سوهاج – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية - المنوفية) ، وبحوزتهم (109 قطع سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سلاح - بلطجة - مخدرات – سرقة - قتل) .

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (530) قطعة سلاح ناري أبرزها (57 بندقية آلية – 76 بندقية غير مششخنة – 22 مسدس – 375 فردا محليا – 541 طلقة مختلفة الأعيرة - 1239 قطعة سلاح أبيض).

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (5) تشكيلات عصابية ، ضموا (12) متهماً ، إرتكبوا (16) حادث سرقة متنوع.

ضبط (56) قضية أحداث.

إعادة (3) سيارات مبلغ بسرقتها.

كشف غموض (47) حادثا متنوعا أبرزها (قتل عمد ، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وجرى ضبط مرتكبيها بإجمالي (62) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (33044) حكما قضائيا، وذلك على النحو التالى:

- (1296) حكم جناية.

- (121245) حكم حبس.

- (156040) حكم غرامة.

- (51463) مخالفة.

فى مجال الأمن الاقتصادى

القضايا التموينية: ضبط (8347 قضية تموينية متنوعة) .. جاءت على النحو التالى:

- ضبط (164) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (6204 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (837540 جنيه).

- ضبط (7) قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (6996 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

- ضبط (8176) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (540٫116) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (239) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (177٫342) طن ، وكذا ضبط (60) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (10٫555) طن.

قضايا التيار الكهربائي:

- ضبط (45605) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (20٫318٫546) جنيه.

في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة:

- ضبط (822) قضية في مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها التالى: (96) قضية ضرائب عامة ، (38) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (39) قضية فى مجال الجمارك ، (12) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (148) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (341) حكم قضائى ، (138) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (2) قضية في مجال مكافحة جرائم (الإتجار فى النقد الأجنبى- توظيف الأموال)، (8) قضايا فى مجالات (إختلاس المال العام والإستيلاء عليه والإضرار به – إحتيال مصرفى غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (760573292 جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

قضايا النقل والمواصلات:

- ضبط (1338) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، وكذا ضبط تشكيل عصابى ضم (5) متهمين إرتكبوا واقعة "سرقة".

قضايا المصنفات:

- فى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (216) قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالي:

(159) قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (مقاهى تقوم بعرض مصنفات سمعية وبصرية"بالمخالفة للتعاقدات على الإسخدام المنزلى وليس التجارى" – عمالة بدون شهادة صحية - محال ألعاب إلكترونية "بدون ترخيص")، وكذا (57) قضية في مجال جرائم المطبوعات ضبط خلالها (عدد من المكتبات والمطابع تعمل بدون ترخيص).

قضايا المسطحات المائية:

- ضبط (298) قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابي مخالفة)، وكذا ضبط (576) قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (98) قضية في مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم )، (80) قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، (58) قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (452) لنش سياحي.

في مجال الحد من انتتشار فيروس (كورونا)

ضبط (5699) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (2336) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة (الشيشة).. بمضبوطات بلغت (22286) أرجيلة.

غلق (15324) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط (104460) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (104163) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (297) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال مكافحة المخدرات

ضبط (902) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (982) متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

- كمية من نبات الحشيش المخدر ، وزنت (112٫570 كيلو جرام).

- كمية من مخدر البانجو ، وزنت (88٫509 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين، وزنت (20٫704 كيلو جرام) .

- كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (230 جرام).

- كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (14٫495 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الفودو ، وزنت (3,814 كيلو جرام).

- (62303) أقراص مخدرة مختلفة الأنواع.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (4) قضايا بإجمالى (4) متهمين.. بمضبوطات بلغت (225 كيلو جرام).

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (239162) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (31298 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 5781 موقف عشوائى).

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد (122) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (194) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية عدد (6) حالات.

فحص (216) مركبة تبين مخالفة (39) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (2421) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (109) سائق منهم.

في مجال أمن الموانئ

ضبط (8) قضايا تهريب (بضائع– مستحضرات تجميل) ، وكذا (46) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب).

في مجال الأمن السياحي

ضبط (1716) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.