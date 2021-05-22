«أسوشيتدبرس» تكشف عن نجاح مصري جديد: الصيد يعود إلى غزة

نقلت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية عن مصادر دبلوماسية، أنّ فريقين من الوسطاء المصريين، غادرا أمس إلى الأراضي الفلسطينية ودولة الاحتلال، لمواصلة المحادثات بشأن توطيد اتفاق وقف إطلاق النار وتأمين اتفاق هدوء طويل الأمد.

وقال المصدر إنّ المناقشات التي تجرى اليوم السبت، تشمل تنفيذ إجراءات متفق عليها في غزة والقدس، بما في ذلك سبل منع الممارسات التي أدت لاندلاع العدوان الأخير.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة، بعد أن خلّفت الحرب التي استمرت 11 يومًا أكثر من 240 شهيدا فلسطينيا، و10 قتلى إسرائيليين، وألحقت دمارًا واسع النطاق بقطاع غزة.

وأوضح الدبلوماسي أيضا أنّ دولة الاحتلال أعطت الضوء الأخضر للصيادين في غزة للعودة إلى البحر يوم السبت كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنّ الوفدين المصريين وصلا الجمعة إلى الأراضي الفلسطينية ودولة الاحتلال، وأوضحت أنّ الوفود التقت الفصائل الفلسطينية في غزة مباشرة بعد وصولها.

وكتب حسين شيخ أحد كبار مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر حسابه على تويتر، أنّ أحد أعضاء الوفد المصري يعتزم إجراء محادثات مع القيادة الفلسطينية في رام الله يوم السبت.

وتحدث السفير سامح شكري وزير الخارجية، مع جابي أشكنازي وزير خارجية الاحتلال، عن استقرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه القاهرة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، أنّ الدبلوماسيين ناقشا الجمعة دعم الاتفاق الذي أدى إلى حد كبير إلى وقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين، ويأملون في أن يسهل ذلك إعادة إعمار غزة.

وتابع البيان أنّ الوزراء اتفقوا أيضا على أهمية التنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين لتأمين قنوات الاتصال لتحقيق السلام.

في غضون ذلك، أكدت الحكومة المصرية، أنّها سترسل قافلة من 130 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وإمدادات طبية إلى غزة، ومن المتوقع أن تدخل القافلة غزة يوم السبت.