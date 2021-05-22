«العسومي»: البرلمان العربي في انعقاد دائم لدعم القضية الفلسطينية

عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي، اليوم السبت، اجتماعًا برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان وأعضاء هيئة المكتب، وذلك عقب الجلسة الطارئة التي خُصصت لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن شكره وتقديره للجهود المصرية المخلصة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أفضت إلى التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار، ما يعكس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وسعيه الحثيث من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية؛ وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن؛ فضلًا عن ضرورة استعادة الهدوء داخل القطاع؛ بما يمهد لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين؛ لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات المرجعيات الدولية.

كما رحب «العسومي»، بمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة والراسخة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تجاه القضية الفلسطينية، مثمناً الجهود المقدرة والرائدة التي تقوم بها السعودية من أجل وقف العدوان الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال مؤخراً ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الجرائم التي ارتكبتها في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد المئات ووقوع الآلاف من الجرحى، وكذلك جهود المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله بن الحسين، وأيضًا جهود المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، فضلًا عن الجهود التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد.

وثمن «العسومي» أيضًا كل الجهود العربية التي أسهمت في التوصل للتهدئة حقنًا لدماء الأشقاء الفلسطينيين، فضلاً عن المساعدات الانسانية والإغاثية التي تقدمت بها من أجل مساندة ودعم الشعب الفلسطيني المتضرر جراء الانتهاكات الإسرائيلية.

كما دعا رئيس البرلمان العربي، الدول العربية لإعادة إعمار قطاع غزة الذي شهد دمارًا واسعًا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي جراء القصف الممنهج الذي خلف وراءه خسائر مادية فادحة، مثمناً في الوقت ذاته مبادرة مصر بدعم قطاع غزة بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار ما تضرر.

وأكد مكتب البرلمان العربي في اجتماعه، أنه في حال انعقاد دائم من أجل متابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والمحورية، مشيرًا إلى مواصلته للجهود وتكثيفها وتعزيزها من أجل متابعة وتنفيذ مخرجات الاجتماع الطارئ للبرلمان العربي الخاص بفلسطين، وكذلك المتابعة مع الجهات ذات الصلة من المنظمات الدولية والإقليمية الرسمية وغير الرسمية من أجل التوصل لاتفاق يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.