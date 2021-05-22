البحوث الفلكية: خسوف كلي للقمر يوم الأربعاء المقبل

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فسوف يحدث خسوف كلي للقمر يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021م، على أن يتفق توقيت وسط هذا الخسوف مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442هـ، حيث يغطي ظل الأرض 100,9% تقريبا من سطح القمر.

وقال الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، إنه يمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها «جنوب شرق أسيا – قارة أستراليا – الأمريكتين – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي – القارة القطبية الجنوبية».

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات ودقيقتين تقريبا. ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع دقائق تقريبا، ويستغرق الخسوف الكلي 14 دقيقة وثلاثون ثانية، ولن يمكن رؤيتة في مصر.

يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس. إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي بشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد. كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.