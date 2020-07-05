البحوث الفلكية: خسوف القمر لم يظهر في مصر

قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنّ ظاهرة خسوف القمر التي حدثت في بعض مناطق من العالم لمدة ساعتين و45 دقيقة، تمثلت في أنّ القمر يحجب ضوء الشمس عن القمر وهذا يسمي خسوف، أو خسوف الظل الذي يكون عبارة عن أنّ الجزء المظلم من القمر لا يتعدى الجزء المظلم من الأرض، وبالتالي لا يتضح الخسوف العادي الذي نراه ونسميه خسوف شبه الظل.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ هذه الظاهرة لا نستطيع رؤيتها في مصر لأنها انتهت، والقمر كان تحت الأفق أثناء حدوث الخسوف، وبالتالي لا يمكن رؤيته بالعين أو حتى بالتلسكوبات، لافتا إلى أنّ أماكن كثيرة ترى الخسوف بالتلسكوبات والكاميرات الخاصة ولا يرى بالعين المجردة.

وتابع أنّ الظواهر الفلكية الكبيرة مثل كسوف الشمس وخسوف القمر، تمكننا من معايرة الحسابات الفلكية لمعرفتها لتكون دقيقة، موضحا أنّ ظاهرة خسوف القمر تكون مقترنة دائما مع بدر الشهر العربي.