خبير معلومات: «ضبط مصنع» يحذف الهاكر والبرامج المجهولة من هاتفك

طالب شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، أصحاب أجهزة الهواتف المحمولة بجميع أنواعها التي تعمل بنظام أندوريد، بتجنب الدخول للتطبيقات المجهولة على المواقع المختلفة أو التعامل معها، والموافقة لها بالدخول إلى الهاتف والتعرف على الصور والفيديوهات، منعا لحدوث أي اختراق للهاتف ومعرفة البيانات الشخصية واستغلالها سلبا فيما بعد من خلال الهاكر.

إسكندر: يجب تجنب فتح الروابط المجهولة

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات لـ«الوطن»، أنّ هناك عدد من المواطنين يوميا يكونون فريسة وضحية لأصحاب النفوس الضعيفة، من خلال استلام روابط مجهولة ومختلفة على منصات فيس بوك وواتس آب وغيرها، تكون بمثابة هاكر وشفرة لاختراق الهاتف المحمول وسرقة الرسائل والصور والفيديوهات الخاصة بالشخص، فضلا عن أنّ هناك بعض منها يكون مزودا بشفرات تمكن الشخص من اختراق الهاتف المحمول ومعرفة البيانات، أو فيروسات تؤدي إلى تلف الهاتف المحمول.

وأشار إلى أنّ هناك نوعين من الهاكر لاختراق الموبايل ، الأول من خلال رابط يتم فتحه ومن خلاله يتم اختراق الموبايل، و النوع الآخر من خلال تحميل برنامج أو تطبيق ويتطلب لاستكمال عملية التنزيل الموافقة على بعض الصلاحيات، منها السماح بالاطلاع على الصور والفيديوهات، ويجب قبل الموافقة معرفة ما سيتم الموافقة عليه.

و تابع: «أهم حاجة منفتحش أي لينكات خارجية مجهولة المصدر، ولو في أي رابط نفتحه على متصفح جهاز الكمبيوتر قبل الموبايل للتأكد من هويته، ومنفتحش أو نوافق على حاجة من غير ما نتأكد منها».

وأكد أنّه حال الخطأ، وتعامل الشخص مع الرابط المجهول أو التطبيق بالموافقة، ومنعا لاختراق الهواتف المحمولة، يجب حذف التطبيق او البرنامج نهائيا، وعمل ضبط مصنع كامل للموبايل وإعادة تهيئته حال الدخول إلى رابط مجهول.