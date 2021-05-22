مبيعات آيفون من التطبيقات تتجاوز «جوجل» في «بلاي ستور»

شهدت سوق تطبيقات الهواتف المحمولة سيطرة كبيرة من قبل شركة جوجل التي تمتلك نظام التشغيل أندرويد، حيث بلغت الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد ما يقرب من 3 مليارات جهاز.

جوجل ضاعفت عدد مستخدميها في 6 سنوات

وبحسبما نشره موقع آي تي نيوز، فإن «جوجل» ضاعفت عدد مستخدميها في 6 سنوات، ثلاث مرات ليصل إجمالي المستخدمين لنحو 3 مليارات مستخدم حاليا مقابل مليار مستخدم فى عام 2014، وقالت جوجل إنه في عام 2017 إن أندرويد قد وصل إلى 2 مليار مستخدم نشط، فيما قالت في عام 2014 إن لديها مليار مستخدم نشط لنظام أندرويد.

جوجل تكشف عن الإصدار الكامل من أندرويد 12

وكشفت جوجل أيضًا عن الإصدار الكامل من أندرويد 12 مع أول إصدار تجريبي عام، الذي يبدو أنه تحديث رئيسي ويتضمن واجهة مستخدم جديدة وميزات خصوصية وتحسينات، وبحسبما أعلنته جوجل التي أطلقت نظام أندرويد في عام 2008 إن هناك نحو 500 مليون جهاز جديد تعمل بنظام الأندرويد، ما يعني أن عدد الأجهزة في العام الماضي بلغ 2.5 مليار جهاز مقابل 3 مليارات حاليا.

وأنفق مستخدمو نحو 21 مليار دولار على التطبيقات في الربع الأول من عام 2021، بينما أنفق مستخدمو أندرويد نحو 11 مليار دولار على التطبيقات، بالرغم من أن أجهزة أندرويد المتصلة بمتجر جوجل بلاي Google Play أصبحت الآن ضعف عدد أجهزة iOS المتصلة بمتجر آب ستور App Store، إلا أن آبل لا تزال تجني أرباحًا من مبيعات التطبيقات أكثر من جوجل.

1.65 مليار جهاز تعمل بنظام iOS

من جانبها أعلنت شركة أبل المالكة لنظام التشغيل iOS، أنها استطاعت أن تنمو بنحو 250 مليون جهاز جديد في عام، حيث بلغت الأجهزة التي تعمل بهذا النظام حوالي 1.65 مليار جهاز حاليا، مقابل 1.4 مليار جهاز في العام الماضي.

1.3 مليار جهاز نشط شهريًا يعمل بنظام ويندوز 10

فيما قالت شركة مايكروسوفت، المالكة لنظام التشغيل ويندوز 10، أن لديها حوالي 1.3 مليار جهاز نشط شهريًا يعمل بنظام ويندوز 10، بعد عام من تحقيق هدفها المتأخر لمدة عامين البالغ مليار.