مواطن يغلق باب مسجد بالفيوم بالطوب الأحمر.. والأوقاف تعلق

علقت وزارة الأوقاف على فيديو تم تداوله لشخص يغلق أبواب مصلى بالطوب الأحمر في منطقة درب المهر بالفيوم، الأمر الذي لاقى هجوما كبيرا على القائمين على هذه الواقعة، مطالبين وزارة الأوقاف بالتدخل العاجل لمنع غلق هذا المصلى.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة ترصد جميع المخالفات على مستوى الجمهورية، حيث تبين أن المواطن حاول سد المصلى بالطوب الأحمر في منطقة منطقة درب المهر فى الفيوم في مدينة سنورس.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف قامت بتحرير محضر بقسم شرطة سنسورس، برقم 2001-215، ضد عزة عويس عبدالحليم صاحبة المنزل الذي يوجد به المصلى.

وأشار إلى أنه وفقا للقانون، لا يحق لأحد أن يغلق مصلى أو مسجد دون تنسيق مع وزارة الاوقاف حتى وإن كان البيت الذي يوجد به المسجد ملكية خاصة، كما أن وزارة الأوقاف تعمل دائما على صيانة المساجد وتطوريها، وليس هدمها وفقا لهوى المالك.

شاهد: المصلى كان به العديد من المخالفات

وقال أحد سكان منطقة درب المهر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا مصلى للرجال، وتم بناؤه منذ عدة سنوات من قبل والد المتسببين في هذه الواقعة، ولكن بعد وفاته حاول الورثة بيع المنزل وغلق المصلى.

وأضاف أن من تقدموا لشراء المنزل حاولوا تخفيض سعره لوجود مصلى أسفله، إلا أن الورثة لم يوافقوا على هذا الأمر: «ناس كتير اتقدمت تشتري البيت بس الوراثة رفضوا، لأنهم شايفين إن السعر قليل، فعشان كدا قفلوا المسجد عشان يعرفوا يبيعوا البيت بسعر كويس».

وتابع، أن هذا المصلى كان به العديد من المخالفات وقت الصلاة، كما أن العديد من المصلين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية من التباعد وارتداء الكمامات، وجلب المصلى الخاص بهم أثناء الصلاة.