وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يلتقيان قيادات الدعوة بالمحافظة

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة اليوم الجمعة، بمبنى المحافظة.

إحلال وتجديد وبناء 1315 مسجدًا

وفي بداية اللقاء قدّم «جمعة» الشكر والتقدير للواء أحمد راشد على اهتمامه بالدعوة وتعاونه البناء مع وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن الوزارة تهتم ببناء المساجد، وترميمها، وتعميرها، على عكس ما تروجه الجماعات المتطرفة من الأراجيف والفتن، حيث تم إحلال وتجديد وبناء 1315 مسجدًا في ثمانية أشهر، إضافة إلى 98 مسجدًا تم ترميمها وصيانتها صيانة كاملة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه إحلالا وتجديدًا وصيانة وترميمًا 1413 مسجدًا، ما يعد إنجازًا غير مسبوق.

وأوضح «جمعة»، أن لمصر دورًا بارزًا في كل المجالات، فعلى سبيل المثال موقفها من القضية الفلسطينية، وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أثلج الصدور بإعلانه عن تخصيص مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ، ما دعا الكثيرين للإشادة بهذا القرار الرائع إضافة إلى جهود مصر في وقف العدوان على غزة.

كما أشار، إلى إطلاق برامج الدعوة الإلكترونية حتى تصل الأوقاف برسالتها إلى جموع الناس، مشددًا على ضرورة نشر التوعية وتوضيح الحقائق، مؤكدًا أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.

ولفت «جمعة»، إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، وقنوات اليوتيوب، حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف «أوقاف أونلاين»، وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية، كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوي والتثقيف الإلكتروني، بلغت سبع عشرة صفحة وموقعًا وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.

محافظ الجيزة عن وزير الأوقاف: صاحب همة وجهد واضح

وفي كلمته اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوزير الأوقاف، مثمنًا دوره في إيصال صحيح الدين، ونشر الخير في ربوع مصر، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تقوم بافتتاح المساجد بصورة أسبوعية، ما يعد فأل حسن، مشيرًا إلى أن «جمعة» صاحب همة عالية وجهد واضح في مجال الدعوة وإعمار المساجد، وأن الهدف من ذلك هو إيصال الرسالة التي من أجلها قام هذا المشروع وهو خدمة أبناء مصر الغالية.