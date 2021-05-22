عكاظ: ضبط 5 مقيمين سوريين اعتدوا على شاب في «صالة رياضية» «فيديو»

قال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه بالإشارة إلى مقطع فيديو متداول، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على شاب داخل إحدى الصالات الرياضية، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المعتدين والقبض عليهم، ومن وثق الحادث، ونشره على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي

وكشف الرائد الكريديس أن المعتدين هم 5 مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وفقا لصحيفة عكاظ السعودية

ونشرت صحيفة اليوم السعودية مقطع فيديو يوثق اعتداء 5 مقيمين سوريين على شخص في الصالة الرياضية.

وكان النائب العام أصدر أمرا بتحريك الدعوى الجزائية بحق كل من اشترك في الواقعة، بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وشمل ذلك مصوّر المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.