دبلوماسي سابق: مصر لا تعارض إقامة سدود في إفريقيا بدليل مشروع تنزانيا

أشاد السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، بعمل عدة شركات مقاولات مصرية على إنشاء مشروع سد محطة كهرباء جيوليوس نيريري في تنزانيا، مؤكدًا أن هذا المشروع يؤكد أن مصر لا تعارض إقامة أي سدود في إفريقيا، طالما أنها لا تؤثر على دول الجوار خاصة إذا كانت دول مصب كما تزعم إثيوبيا.

وأضاف «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن مشروع سد محطة كهرباء جيوليوس نيريري في تنزانيا، يُعد من أكبر المشروعات في القارة الإفريقية، وسيكون عنوانًا على قدرة هذه الشركات على إقامة مثل هذه المشروعات بهذه الضخامة.

وأردف الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، أن الشركات المصرية تقوم بتنفيذ مشروع عملاق وفقًا للجوانب الفنية العالمية، والسلطات التنزانية مسرورة بأن هذا العقد تم مع شركات مصرية، مشيرًا إلى أن تنزانيا من أكبر الدول في إفريقيا بأكملها ترأسها سيدة مسلمة الآن، وتطلع لثمرة علاقات قوية مع مصر.

وأردف السفير أحمد حجاج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم جدًا بمتابعة هذا المشروع، والذي يعتبر نجاحه بمثابة نجاح لجميع الشركات المصرية في التغلغل داخل القارة الإفريقية، ومتابعة هذا المشروع بمراحله المختلفة من المسؤولين المصريين يضمن الانتهاء منه على أفضل وجه.

وبدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لسد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريري بدولة تنزانيا، بعقد اجتماع مع مسؤولي المشروع، بحضور السفير المصرى بتنزانيا، قائلًا: «نحن هنا للوقوف على مدى تقدم المشروع بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتماما خاصا للمشروع».