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محمود مسلم

الاحتلال الإسرائيلي يعيد إغلاق قرية «دير نظام» بعدما فتحها الفلسطينيون

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أ ش أ
06:52 م | السبت 22 مايو 2021
قوات الاحتلال الاسرائيلى

قوات الاحتلال الاسرائيلى

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طريق قرية دير نظام شمال مدينة رام الله بعد أن فتحها الفلطسينيون.

ونقل التلفيزيون الفلسطيني عن شهود عيان، «أن قوات الاحتلال أحضرت جرافات وقامت بإعادة إغلاق قرية «دير نظام» بالكامل لعزلها عن محيطها، حيث يحتاج سكانها لسلوك طريق يتجاوز طوله سبعة كيلومترات ليصلوا إلى داخل القرية بعد إغلاق مدخلها الواقع على الشارع الرئيسي».

وكان شبان فلسطينيون من القرية نجحوا في إعادة فتح الطرق باستخدام أدوات بسيطة خاصة بالحفر، لتسهيل حركة المواطنين والدخول بشكل سريع للقرية، لكن الاحتلال عاد بعد عدة ساعات وأغلق المداخل التي تم فتحها.

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