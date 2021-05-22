نقيب صحفيي فلسطين: الاحتلال دمر مقار 33 مؤسسة إعلامية وأصاب 170 صحفيا

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت مقارّ 33 مؤسسة إعلامية في غزة، وهذا الرقم الذي أمكن احصاؤه حتى الآن قابل للزيادة، مرجحا الإبلاغ لاحقا عن مزيد من المكاتب الصحفية التي لحقتها أضرار واعتداءات بفعل القصف الإسرائيلي، كما أنّ النقابة وثّقت في الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي نحو 500 اعتداء وجريمة مكتملة الأركان حسب توصيف القانون الدولي.

وأضاف أبو بكر في تصريحات عنه، أنّ أكثر من 170 صحفيا فلسطينيا أصيبوا خلال العدوان، 70 منهم في قطاع غزة، ونحو 100 أصيبوا إثر اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، موضحا أنّ أغلب الإصابات كانت بالضرب وبالغاز المسيل للدموع في الضفة، وبشظايا القصف في غزة، دون تفصيل عن مدى خطورتها.

المحكمة الجنائية الدولية

وأفاد بأنّ النقابة وبالتعاون مع صحفيين دوليين، تعدّ ملفا كاملا عن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في العدوان على قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس، تمهيدا لتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنّ إعداد الملف يحتاج إلى شهور عدة ليكون كاملا من الناحية القانونية.

وتابع أنّ النقابة سبق وتقدمت بملف مماثل للجنائية الدولية العام الماضي لكن إجراءات المحكمة طويلة ومعقدة، واصفا ما وقع لوسائل الإعلام بأنّه «مجزرة»، وأنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أعمال إرهابية لطمس حقيقة جرائمه.

وأكد أنّ الصحفي الفلسطيني أثبت خلال العدوان كفاءة وقدرات خارقة في نقل الأحداث، واستطاع التأثير في الرأي العام، وتحريك الملايين في شتى بقاع العالم بما نقله من مشاهد للجرائم المروعة.

برج الجلاء

وقصف الاحتلال الإسرائيلي برج الجلاء في غزة والذي يحتوى عدة مكاتب إعلامية، بين قنوات تلفزة ووكالات أنباء، بينها قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس.

من جانبه، قال الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ قصف الاحتلال الإسرائيلي لبرج الجلاء في غزة والذي كان به مكاتب إعلامية، «سلوك إجرامي وعدوان منهجي على الصحافة والهدف التعمية على فظائع العدوان».

وأوضح عبدالعزيز لـ«الوطن»، أنّ الإعلام لعب دور مؤثر في فضح آلة العدوان واستهداف المدنيين، ولذلك أرادت إسرائيل إسكاته، مشيرًا إلى أنّه من حسن الحظ أنّ أدوات السوشيال ميديا أقل قابلية للاستهداف، مؤكدًا أنّ إسرائيل ستدفع ثمن هذا الاستهداف غاليًا، لأنه سيكشف للعالم وجهها العدواني.

وأعرب رئيس وكالة أسوشيتد برس، عن صدمته من تفجير برج الجلاء الذي يضم مكتب الوكالة ومؤسسات وشركات إعلامية دولية ومحلية أخرى في غزة، معتبرا أنّ ما حدث يعني أنّ العالم سيسمع أخبار أقل عما يحدث في غزة.