«غرفة السياحة»: السعودية حددت أعمار المسافرين للحج من 18 حتى 60 عاما

قال علي المانسترلي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن القرار واضح وصريح، بشأن تلقي المسافرين للسعودية لأداء الحج للقاح فيروس كورونا، وتم وضع شروط خاصة بذلك، «الحاجة الوحيدة اللي ناقصة أن المملكة تعلن عن أعداد المواطنين القادمين لها لأداء فريضة الحج».

وأضاف «المانسترلي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن حصول المسافرين على لقاحات فيروس كورونا أصبح إحدى أهم النقاط الضرورية التي لن توافق دولة على دخول الوافدين إليها، إلا بعد حصولهم على لقاحات الفيروس.

وأوضح عضو «غرفة شركات السياحة» أنه بالنسبة للأشخاص الراغبين في أداء فريضة الحج، يجب عليهم أن يكون أعمارهم من 18 وحتى 60 عاما لا أكثر، كما أنه يجب على المسافر تلقي الجرعتين الخاصتين بفيروس كورونا قبيل السفر، وأن يكون اللقاح معتمدا من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية قامت باعتماد لقاح فيروس كورونا الصيني خلال الأسبوع الماضي، وهو ما سهل كثيرا على الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، «مبقاش فيه تحليل الـPCR لوحده، ولكن يجب أن يكونوا حاصلين على لقاح فيروس كورونا، وأول ما هيوصلوا للسعودية هيعملوا تحليل جديد، ويتعزل في فندق لمدة 3 أيام وبعدين يعملوله تحليل PCR تاني، ومن ثم يذهب لأداء الحج».