مسلم: الإخوان خارج التاريخ.. ومصر بذلت مؤخرا جهدا كبيرا في السودان وفلسطين وليبيا

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت خارج التاريخ، بل خرجوا من التاريخ بعار وسمعة سيئة للغاية، «القضية التي لا يستوعبها الإخوان حتى الآن إن هم اللي في خبر كان، وخبر إن، وخبر كل أدوات الجر».

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «من القاهرة»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن مصر دورها كبير للغاية في كل قضايا المنطقة، مؤكدًا أن مصر أهم ما تقوم به ممارسة السياسة بشرف في زمن عز فيه الشرف، وصرح بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة.

وأوضح أن أمنيات جماعة الإخوان الإرهابية في الوقت الحالي أن تحدث قطيعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، «مصر بذلت جهود في المنطقة، لسة كاتب مقال مؤخرًا عن الجهد المصري الكبير الذي أخذه في الثلاثة محاور سواء في السودان والعلاقات مع البلد الشقيق، أو في ليبيا، والأطراف الليبية كلها بتجيلك وبقيت متداخل معاك، وأخيرًا في فلسطين».

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أنه عندما نزل الوفدين الأمنيين المصريين في فلسطين وإسرائيل، «اتحركوا على الأرض، مش بيتكلموا، شوفنا عدد اتصالات الرئيس كانت كتير، تحركات الأجهزة كتيرة، لكن الكلام المصري كان طول الوقت قليل، الإشادات جات لينا من برة على الدور المصري، مصر لم تتحدث عن دورها حتى الآن».

وتابع: «الوفود الأمنية ما زالت موجودة، ومصر موجودة على الأرض وموجودة في القضية على عكس ده لما حدث أيام الاخوان، كان طول عمرهم يتاجروا في القضية الفلسطينة ويحرقوا العلم الإسرئيلي، ومعملوش حاجة لما وصلوا الحكم».