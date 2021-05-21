محمود مسلم: الموقف المصري هو الأشرف في القضية الفلسطينية

أجرى الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، حوارا صحفيا مع جريدة الأهرام، تطرق خلالها إلى عدد من القضايا المحلية والإقليمية وكان على رأسها القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة، ووضع الإعلام المصري، وأزمة الصحافة القومية، وتراجع دور ماسبيرو.

مسلم: القضية الفلسطينية تدفع ثمن أخطاء ارتكبت على مدى عقود

وأكد «مسلم»، على أن القضية الفلسطينية تدفع ثمن أخطاء كثيرة ارتكبت على مدى عقود وتتعرض لظلم كبير من قبل الإسرائيليين، وانتقلنا من مرحلة الصمت الدولي إلى تأييد أعمى لما يتم في فلسطين من انتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي يؤكد أن قضية حقوق الإنسان قضية مصطنعة وتحقق مصالح الغرب دائما.

وأشار، إلى أنه لا أحد يرضى بما يحدث لإخواننا وأبنائنا في فلسطين من دمار وخراب، ولكن طالما أنها في مصلحة إسرائيل فالغرب يؤيد وبقوة ما يحدث، مثنيا على الموقف المصري وبخاصة أنه دائما وأبدا سيظل كما قال الرئيس هو «الأشرف» والأكثر حرصا على القضية.

ولفت إلى أن إقامة دولتين والعودة إلى حدود عام 1967 والقدس عاصمة لفلسطين هي الحل الأمثل، وهذا ما يضمن السلام في المنطقة، والواقع يؤكد أن ما قامت به أمريكا بنقل سفارتها إلى القدس لن يؤدي إلى سلام.

مسلم: الإخوان أكثر من تاجروا بقضية فلسطين

وأوضح، أن الأزمة الفلسطينية تاجرت بها فصائل كثيرة وعلى رأسها الإخوان وهم أكثر من تاجروا بهذه القضية، واكتسبوا شعبية من تكرار حرق العلم الإسرائيلي في الشارع، وعندما وصل الإخوان إلى الحكم كان شيمون بيريز هو الصديق الوفي لهم، وكان رئيسهم مرسي يتحدث عن الرئيس الأمريكي بشكل جيد.

وواصل، أن مواقف مصر تحت قيادة الرئيس السيسي هي أفعال لا أقوال، والدولة المصرية تنظر إلى غزة على أنها امتداد للأمن القومي المصري وجزء أصيل من المنطقة العربية، كما أنه لا يمكن أن تتخلى عن القضية الفلسطينية مهما فعلت بعض الفصائل الفلسطينية مع مصر.

مسلم: الفترة من 2011 حتى 2015 شهدت فوضى إعلامية.. والهيئات ضبطت العمل

وقال ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إن الفترة من عام 2011 وحتى 2015، قبل إنشاء الهيئات الإعلامية الثلاث، شهدت حالة سيولة إعلامية كبيرة وفوضى في ممارسات إعلامية قد تصل إلى حد الجرائم المهنية.

وأضاف، أنه في ظل وجود الهيئات الإعلامية يمكن رصد حالة من التنظيم والانضباط ووجود رؤية إعلامية، فهناك درجة من الوعي استطاع الاعلام تحقيقها، لافتًا إلى أنه في قضايا الإرهاب والوحدة الوطنية لا أحد ينكر دور الإعلام في مثل هذه القضايا، وأستطيع أن أقول إن الإعلام يؤدي رسالته إلا قليلا.

وأشار، إلى أن أولى سلبيات الإعلام وجود اعتقاد لدى البعض بأن التليفزيون منصة للزعامة السياسية والتعبير عن الآراء بشكل فج أحيانا، كذلك إذاعة الاعلانات تحتاج إلى صيغة تنظيمية لمراجعة المضمون وأوقات الاعلانات، كما أننا لم نستعد لصور مستحدثة «الديجيتال» وبشكل قوى ومؤثر.

مسلم: الإعلام المصري غير مسموع خارجيا.. لكنه ناجح داخليا

وأقر مسلم، بأن الإعلام المصري صوته غير مسموع خارجيا، فليست لدينا وسائل إعلامية تخاطب الخارج، ومن الظلم أن تحمل الإعلام الحالي قضية أن صوته غير مسموع بالخارج، لأنه غير مهيأ لذلك، أما داخليا فأرى أن الإعلام ناجح في مخاطبة الرأي العام الداخلي بدرجة كبيرة، وقام بدور جيد لمساند للدولة المصرية.

وأوضح: «لا نستطيع أن نقول إن الإعلام قام بدوره كاملا في معركة الوعي إلا أنه قام بدور جيد، ومعركة الوعي ليست دور الإعلام بمفرده، إنما الدور في التأثير يرتكز على الثقافة والمؤسسات الدينية، والتعليم والشباب والأسرة، فدور الإعلام في قضية الوعي قليل، لأن الإعلام دوره نشر الأخبار، إنما المسجد والكنيسة والمدرسة ومراكز الشباب والمسرح والأسرة هي الأساس في قضية الوعي، فالإعلام وسيلة للوعي وليس الأساس».

مسلم: أعتقد أن الدولة في طريقها لإنشاء منصة إعلامية توصل صوتها للخارج

وتابع، أن الوصول إعلاميا للخارج يتطلب سلوك مسارين، وهما اقتحام المنصات الموجودة حاليا حتى وإن كان البعض منها ضد الدولة، لمحاولة توصيل صوت مصر، وإنشاء منصة لمخاطبة الخارج، وهو أمر يتطلب موازنة ضخمة وكوادر مهنية وأعتقد أن الدولة في اتجاهها أن تنفذ هذا الأمر.

وأشار، إلى أن اللجنة ستلتقي المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لبحث السبل لإنقاذ تلك الصحف القومية، ولديه خطة إنقاذ نساندها للخروج من تلك الأزمات، مؤكدًا على أن الصحف القومية لها دور لا ينكره أحد، وقادرة على أن تتخطى الأزمات، وبالفعل بدأت في مواكبة التطور وأصبح لديها مواقع ومنصات.

مسلم: ماسبيرو على رأس أولوياتنا.. والإعلام القومي لا يمكن إغفاله

وأوضح، أن ماسبيرو من الملفات المهمة لدى اللجنة، ومن المقرر عقد اجتماع قريبا مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لنطلع على خطته في ماسبيرو والتطوير المطلوب وإعادة الهيكلة، وسنناقش معه أيضا حقوق العاملين، مؤكدًا أن الإعلام الرسمي للدولة هو القوة الناعمة، ويتبنى بعض القضايا التي من الصعب على الإعلام الخاص تبنيها، وخلال المرحلة الماضية اقترب العام من الخاص بحكم أنه كانت لدينا أزمة تواجه المجتمع والوضع كان يفرض على الجميع موقفا موحدا، لكن في المستقبل سيكون هناك أشخاص في الإعلام الخاص يسعون إلى تحقيق أشياء معينة، فالإعلام القومي له دور لا يمكن إغفاله.

مسلم: مجلس الشيوخ لا يستهدف دغدغة مشاعر الجماهير

وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إلى أن المجلس أُنتخب في توقيت تعاني فيه السياحة أزمة بسبب جائحة كورونا، وأن اللجنة تنظر إلى ملف السياحة والآثار من منظور الدعم، وتدعم هذا القطاع الواعد باعتباره من مصادر الدخل المهمة لمصر ولما يتيحه من فرص عمل كثيرة، فهو «فرس الرهان» لمصر.

وتوجه بالتحية لكل القائمين على حفل نقل المومياوات الذى أبهر العالم كله، والذي كان رسالة قوية لدعم السياحة، ولدينا حوار مع الوزير في أمور تخص السياحة والآثار في ظل جائحة كورونا.

وأشار، إلى أن «مجلس الشيوخ» من اليوم الأول لانعقاده له مواقف مهمة في عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام ومواقفه مثلت ردا قويا على كل من كان يرى الاكتفاء بمجلس نيابي واحد، كما أنه يتميز بمسألة عدم مخاطبة الشارع ودغدغة مشاعر الجماهير، وهذا لا يقلل من قدر وقيمة أعضاء مجلس النواب، مشيدًا بأن «الشيوخ» هو الأكثر عمقا في الدراسة بحكم ما يضمه من خبراء في عدة مجالات، وأن وجود مجلسين ضمانه لمزيد من الدراسة والمناقشات، فالناس كانت دائما تشتكي من «سلق القوانين».

ولفت، إلى أن المجلس عندما رفض مشروع قانون نظام الثانوية العامة الجديد لم يكن ذلك سعيا وراء شعبية، كما أن هذا الرفض ليس به تعطيل لتطوير التعليم في مصر، ونقدر ما تفعله الحكومة.

ملفات هامة تنظرها اللجنة

وأوضح مسلم خلال حواره مع الأهرام، أن اللجنة عملت على عدد من الملفات أولها ملف الثقافة، إذ ستدعو رئيس هيئة قصور الثقافة لمناقشته في رؤية الهيئة في مجال تنمية الثقافة في مفهومها الشامل مع معرفة مصادر تمويله واستراتيجية وصول أنشطته إلى مختلف الفئات المجتمعية، وستدعو وزيرة الثقافة للتعرف على خطة الوزارة واستراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، أن اللجنة ستعمل على إعداد تقرير يصدر عن اللجنة بعنوان «مستقبل السياحة في مصر ما بعد كورونا »، يناقش الإجراءات المتخذة لتعامل قطاع السياحة مع الواقع الراهن في ظل الجائحة والسياسات المقترحة للنهوض بقطاع السياحة ما بعد انتهاء الجائحة.

كما قررت اللجنة دعوة وزير السياحة والآثار للتعرف على خطة الوزارة، وتوجيه الدعوة إلى رئيس هيئة تنشيط السياحة للوقوف على رؤية الهيئة في مجال الترويج السياحي.

وفيما يخص ملف الإعلام، ستعمل اللجنة على موضوع «الصحافة والتكنولوجيا الرقمية»، كما ستتابع اللجنة مشكلات قانون نقابة الإعلاميين، وسنناقش الموضوع مع النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين والعضو فى اللجنة، وستدعو رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة للاطلاع على ما يجرى في موضوع الصحافة والتكنولوجيا الرقمية.

مسلم: الدراما تحسنت كثيرا

وقال إن الدراما تحسنت بشكل كبير، وهناك بعض الأعمال تخرج عن النص ولكننا على الطريق، بالفعل هناك مشاهد دموية وبها عنف ولكن بدرجة أقل من ذي قبل، وإن الإنتاج الثقافي هو نتاج مجتمعي وفني وإبداعي، وليس «ماكينة» تستطيع تحويلها بين يوم وليلة.

مسلم: الرئيس السيسي يحل المشاكل جذريا

قال مسلم، إن الرئيس السيسي كان على صواب في إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وكنا في أمس الحاجة إليه على الرغم من الحملة الشرسة التي شنها الإخوان، إذ لا يمكن الحديث عن جمهورية ثانية بالعاصمة القديمة المزدحمة التي بها مشاكل كثيرة، والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لا يعني إهمال العاصمة القديمة.

وأضاف، أن أهم سمات عصر الرئيس السيسي أنه لا يعمل بطريق الترقيع أو العمل بالقطعة، ويعمل وفق رؤية شاملة من خلال حلول جذرية للمشكلات.