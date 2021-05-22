الأمم المتحدة تطالب بـ«انسحاب متوازن ومتسلسل» للمرتزقة من ليبيا

ما زالت جهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا متوقفة، حيث دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، مجلس الأمن لدعم خطة تتضمن جداول زمنية لبدء «انسحاب متوازن ومتسلسل» للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

وأوضح التقرير، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا أشار إلى تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع على طول محور سرت – الجفرة وتدريب للقوات الجوية ووصول شحنات أسلحة وإمدادات عسكرية، مشددا على أن استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة يرسخ انقسام ليبيا ويمثل تهديدا كبيرا ليس فقط لأمن ليبيا ولكن للمنطقة ككل.

وحذر من أن استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة ووجودهم يمثل تهديداً كبيراً ليس فقط لأمن ليبيا ولكن للمنطقة ككل، مضيفاً أنه يجب أن يقترن انسحاب المقاتلين الأجانب «بجهود مكثفة في كل أنحاء ليبيا والمنطقة الأوسع لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، لا سيما من خلال المصالحة الشاملة وبناء السلام وبرامج التنمية مع التركيز على الشباب وتمكين المرأة».

وأردف المبعوث الأممي، أن المهمة الحاسمة للسلطات والمؤسسات الليبية تتمثل في ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، لكن لا يزال في ليبيا أكثر من 20 ألفا من المرتزقة والجنود الأجانب، لكن هناك أطرافا تصر على عدم سحب مرتزقتها وقواتها من لييبا، متحججة بالاتفاق الثنائي مع حكومة الوفاق التابعة لتنظيم الإخوان.