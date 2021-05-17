باحث: توافق مصري فرنسي على ضرورة إخراج الجماعات الإرهابية من ليبيا

قال الدكتور منذر قفراش، رئيس المنتدى الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب بفرنسا، إن جريدة لوفيجارو، أفردت تقرير واسعا عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا على الرغم من أنه لم يكن الرئيس الوحيد، وهذا يرجع إلى أهمية مكانة مصر في تقرير أوضاع المنطقة المتفجرة الآن، لافتا إلى أن الزيارة ستتناول 4 موضوعات أولها الأزمة الليبية وثانيها الأزمة الفلسطينية، وما يحدث في قطاع غزة وكذلك أزمة سد النهضة وكذلك السودان.

وأضاف «قفراش» خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الإثنين، أن هناك توافق مصري فرنسي على ضرورة إخراج الجماعات المسلحة الإرهابية المدعومة من تركيا من ليبيا وتقرير الشعب اللليبي لمصيره، لافتا إلى أن مصر استكملت كل الحلول الدبلوماسية فيما يخص سد النهضة وأمريكا لديها موقف واضح وهو دعم حق مصر في مياه النيل، مؤكدا أن السودان وتونس يساندون الموقف المصري، مبينا أنه سيكون هناك تغيير جذري فيما يخص الموقف المصري من السد الإثيوبي بحسب التسريبات من قصر الإليزيه بدعم فرنسي أوروبي ودولي لمصر لاسترجاعها حقها في مياه النيل.

وأشار رئيس المنتدى الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب بفرنسا، إلى أن مصر سبّاقة في دعم القضية الفلسطينية فقد دفعت 500 ألف شهيد من أجل القضية الفلسطينية وهي أكثر دولة قدمت شهداء من أجل القضية الفلسطينية وهي معبر الحياة لغزة، فقد دفعت مصر من مالها ودمها من أجل أن تبقى القضية الفلسطينية صامدة.

وتابع: «كلامي موجه للكلاب المسعورة مثل معتز مطر ولماذا لا يتدخل سيدكم أردوغان وهو شريك اقتصادي وعسكري لإسرائيل، ويكفيه كذبا وتشويها للدولة المصرية وللزعيم عبد الفتاح السيسي الذي فرض على كل الدول وتغيرت العقلية وأصبح مصر تستشار في كل صغيرة وكبيرة وهذا يقلق هؤلاء واتضح أن مصر مؤثرا جدا، فالزيارة قوبلت باستقبال مشرف جدا جدا وتغطية إعلامية كبيرة وهذه الزيارة تختلف عن الزيارة السابقة، وتغافل الإعلام العربي في الحديث عن اللقاء الخاص المرتقب بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره السيسي، وأظن أن الرئيس التونسي سيأخذ الضوء الأخضر الأوروبي والمصري لبدء حملة محاربة الفساد ومحاربة السرطان الإخوان المتمثل في حركة النهضة، فالتصريحات الأخيرة نائب إخواني اتهم قيس سعيد سعيد بالتخابر مع دولة أجنبية وهذا النائب مطلوب».