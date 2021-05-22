البنوك المصرية تساند خطة الدولة في التوسع الخارجي

فى ظل العلاقات التجارية الكبيرة بين مصر والدول العربية والأفريقية، ووجود فرص استثمارية هائلة لا يقابلها انتشار مصرفى بشكل كافٍ من قبَل البنوك المصرية، كان لزاماً على البنوك المحلية أن تركز على التوسع خارجياً، خاصة فى الدول العربية والأفريقية، بهدف دعم التبادل التجارى وتعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز شبكة انتشارها بالأسواق الخارجية، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرفية المختلفة.

وعلى الرغم من التأثير السلبى لجائحة كورونا على الخطط التوسعية للبنوك فى جميع أنحاء العالم، فإن البنوك المصرية تمكنت من أن تُثبت وجودها على الساحة العالمية، من خلال الانتشار الجيد خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة الاستحواذ على حصص فى بنوك خارجية أو افتتاح فروع لها فى الخارج.

ومن أبرز البنوك التى حققت توسعاً فى شبكة وجودها الخارجى، البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجارى الدولى، سواء من خلال الحصول على رخص لفروع أجنبية أو الاستحواذ على حصص فى بنوك أجنبية أو امتلاك وحدات مصرفية كاملة، وهو ما يخلق المزيد من الفرص على مستوى القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى.

بنك مصر

فى أبريل الماضى، أعلن بنك مصر عن حصوله على رخصة لفتح فرع للبنك فى المملكة العربية السعودية، ضمن خطته للتوسع بمدن جدة والرياض وتبوك، كما يخطط البنك لفتح فروع ومكاتب تمثيل بدول عديدة بما يعزز وجوده بالخارج، حيث يستهدف البنك خلال السنوات الخمس القادمة التوسع فى منطقة الشرق الأوسط، وكذا فى قارة أفريقيا، بإنشاء وحدات تابعة بأشكال مختلفة.

عاكف المغربي: بنك مصر يستهدف الحصول على رخصة فرع بمركز دبي المالي.. والتوسع في القارة الأفريقية

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يخطط خلال الفترة الراهنة للحصول على رخصة فرع فى مركز دبى المالى العالمى.

وأشار إلى أن البنك يعمل حالياً على التوسع فى القارة الأفريقية بشكل خاص من خلال الوجود فى الصومال «مقديشيو»، كينيا «نيروبى»، وجيبوتى العاصمة، حيث تم بالفعل استصدار موافقات مبدئية من السلطات الرقابية المختصة بتلك الدول، وجارٍ تأسيس وحدات البنك بها، فضلاً عن تحويل مكتب تمثيل بنك مصر لبنان فى كوت ديفوار إلى فرع تابع لبنك مصر.

ولفت «المغربى» إلى أن البنك يوجد فى الدول الخارجية من خلال 5 فروع فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرع فى باريس، وبنكين تابعين فى ألمانيا ولبنان، إلى جانب 4 مكاتب تمثيل لبنك مصر فى «ميلانو» بإيطاليا، وفى الصين «كوانزو»، والعاصمة الروسية «موسكو»، بالإضافة إلى مكتب تمثيل «سيول» بكوريا الجنوبية.

البنك الأهلى المصرى

يحيى أبوالفتوح: نستعد لافتتاح بنك تابع في «جنوب السودان».. ونسعى لإنشاء فرع بـ«الرياض»

ويسعى البنك الأهلى المصرى حالياً لاستيفاء إجراءات تأسيس بنك تابع له فى العاصمة جوبا بجنوب السودان، برأسمال 30 مليون دولار، وذلك بعد حصوله على موافقة السلطات بجنوب السودان، وموافقات البنك المركزى المصرى، وفقاً لتصريحات يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وأشار «أبوالفتوح» إلى أن مصرفه يسعى حالياً للحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزى المصرى لافتتاح فرع فى العاصمة السعودية «الرياض»، لافتاً إلى أن المنطقة العربية تتميز بوجود جاليات مصرية كبيرة، ووجود البنك فيها ييسر على المصريين الموجودين بهذه الدول إجراء تحويلاتهم المالية.

ويوجد البنك الأهلى المصرى فى نحو 8 دول خارج مصر، أبرزها أمريكا، الصين، إثيوبيا، السودان، جنوب أفريقيا، إلى جانب شبكة من البنوك المراسلة تتجاوز الـ1086 فى مختلف أنحاء العالم.

بنك القاهرة

استحوذ بنك القاهرة على 100% من أسهم بنك القاهرة - أوغندا «كمبالا»، الذى يُعد أكبر استثمارات البنك فى الخارج، ليصبح أول بنك مصرى يمتلك بنكاً بالكامل فى شرق أفريقيا.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن بنك القاهرة - أوغندا يُعد منصة للبنك فى قارة أفريقيا ونواة انطلاقة للبنك فى شرق أفريقيا، مؤكداً أنه منذ بداية العمل باستراتيجية التطوير المتكاملة لبنك القاهرة، وضع البنك نصب عينيه دعم الوجود الإقليمى وتعزيز أنشطته التجارية مع أفريقيا.

البنك التجارى الدولى

ولم تقتصر التوسعات الخارجية للبنوك المصرية على البنوك الحكومية فقط، حيث أعلن البنك التجارى الدولى، فى أبريل 2020، عن إتمام صفقة الاستحواذ على نسبة 51% من بنك Mayfair الكينى، حيث بلغت قيمة الصفقة 35.35 مليون دولار سيتم استخدامها فى زيادة رأس مال البنك.