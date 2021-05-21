سعر الدولار اليوم الجمعة 21 -5-2021 في البنوك المصرية

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الدولار في البنوك المصرية بشكل يومي، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» سعر الدولار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 21 مايو في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الريال السعودي

ووصل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 21 مايو، إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجّل الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 21 مايو ، في بنك مصر، نحو 22.01 جنيه للشراء و22.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 22.02 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني 22.01 جنيه للشراء و22.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 21 مايو ، نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.99 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.