باحث علاقات دولية: دعم مصر للقضية الفلسطينية لم يتوقف منذ 1948

قال الدكتور أيمن سمير، الباحث في العلاقات الدولية، إن دور مصر في فلسطين مؤخرا هو امتداد لما تقوم به من خدمة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة عام 1948، حيث جاء تحرك القاهرة بشكل نوعي، وينم عن حكمة أساسية وقراءة حقيقية للمعطيات والدوافع التي تؤثر على كليهما.

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «أحداث اليوم»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن ما قامت به مصر نجح في النهاية بفرض الهدنة على الطرفين وتجنيب الشعب الفلسطيني مزيدا من الخسائر في الأرواح والمنشآت، حيث إن الدور المصري في البداية تحرك في مجموعة من المسارات، الأول تمثل في الدائرة العربية عبر دعم مصر في انعقاد مجلس الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وكان لمصر في تلك الجلسة كلمة قوية.

وأوضح أن مصر تواصلت مع كل الدوائر المؤثرة على الطرفين سواء كانت العربية والدولية، وأن الاتصالات المصرية لم تقتصر مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها كانت أيضا مع دول مؤثرة ومهمة أخرى كالصين وروسيا، حيث إن الأخيرة دعت على لسان خارجيتها إلى ضم مصر للجنة الرباعية الدولية التي وضعت حل الدولتين، وهي إشادة كبرى بالموقف المصري.

وأكد أن الطموح المصري لا يتوقف ولا ينظر للهدنة فقط، ولكن دائما ما تعمل مصر على آفاق واسعة وكبيرة بهدف اسمى لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أسرع وقت، وعمل هدنة طويلة المدى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تصل لنحو عام.