تفاصيل مشاركة الشركات المصرية في تحالف إنشاء السد التنزاني

قال المهندس أيمن عطية، نائب مدير التحالف المنفذ لسد جيوليوس نيريري التنزاني بشركة المقاولين العرب والسويدي، إن زيارة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان للمشروع، هي الرابعة منذ بدء المشروع، وهو ما يعكس ما توليه الحكومة المصرية من أهمية لهذا السد والمشروع للشعب التنزاني.

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «أحداث اليوم»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الوزير أشاد بالتقدم الذي حدث في المشروع، ورافقه خلال زيارته وزير الطاقة التنزاني، وهو من أشاد أيضا بمدى الإنجاز الذي يتم في المشروع وحجم التقدم وثقة الحكومة التنزانية في الشركات المصرية.

وأوضح أنه حدث فيضان في النهر أثناء إقامة السد، ما سبب توقف أعمال البناء الدائره في السد، ولكن يسعى التحالف إلى إنهاء المشروع في الفترة التعاقدية التي جرى الاتفاق عليها مع الجانب التنزاني وتسليم المشروع في موعده المحدد دون تأخير.

وأكد أن السد يعتبر نقلة جديدة للشعب التنزاني، حيث إن تلك الدولة حباها الله بموارد طبيعية كثيرة، ولكن لم يستطع أبناء الشعب التنزاني إدارتها على أكمل وجه ما سبب في تأخر تطوير المجتمع التنزاني حتى وضعوا ثقتهم في المهندسين المصريين الذين سيكون لهم الدور الأكبر في إحداث طفرة في هذا المشروع التنزاني.