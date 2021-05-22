«الخشت» عن تطوير مستشفى الطوارئ: «اللي هيدخلها هيحس إنه مش في مصر»

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، يتم العمل على مراحله الإعدادية منذ فترة طويلة، بعدما تم الانتهاء من تطوير مستشفى الطوارئ وزيادة مساحتها من 700 متر إلى سبعة آلاف متر، بالإضافة إلى تزويدها بغرف عمليات على أعلى مستوى، وتطبيق الحوكمة الإدارية لطوارئ المستشفى، قائلا: «لو جيتوا الطوارئ دلوقتي هتحسوا إنكوا مش موجودين في مصر».

وأضاف «الخشت»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة extra news، أن الفترة الأخيرة شهدت أيضا العمل على مستشفى 500 500، مؤكدا أنه خلال شهور قليلة مقبلة سيتم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من هذا المستشفى، بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أن العمل جارٍ حاليا على مشروع كبير آخر، والمتمثل في تطوير مستشفيات قصر العيني بتكلفة 200 مليون دولار، موضحا أن هذا المشروع تم بالفعل وقطع أشواطا كبيرة بمراحله الإعدادية والإدارية، حيث تم الانتهاء مؤخرا من اختيار مدير المشروع، والذي أسند مهمته إلى إحدى شركات الإدارة الهندسية العالمية، موضحا أن كل ذلك يتم من خلال التنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي.

وأشار إلى أنه بجانب ذلك، شهدت الفترة الأخيرة كذلك تطوير أحد المستشفيات، بتكلفة تصل إلى 35 مليون جنيه، التي تؤدي دورها حاليا كمستشفى عزل لكل الفئات غير القادرة على تكلفة علاجات كورونا.