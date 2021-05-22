«الإسكان»: السد التنزاني مشروع ناجح تساهم فيه مصر

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن مشروع سد جيوليوس نيريري بتنزانيا أحد المشروعات الناجحة التي تساهم فيها مصر، لافتًا إلى أن وزير الإسكان زار المشروع على رأس وفد فني للمرة الرابعة منذ بدء المشروع.

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن المشروع له أهمية كبيرة لدولة تنزانيا، وبالتالي له أهمية لدى مصر لدعم شقيقتها تنزانيا، مشددًا على أن المشروع يفتح آفاقا جديدة للعمل في أفريقيا وكذلك يوفر فرص عمل.

وأشار إلى أن مشروع السد التنزاني يحافظ على البيئة ويعمل على حماية البلاد من الفيضان ويولد الطاقة الكهرومائية ويولد الكهرباء بقدرة كبيرة ستساعد في تنمية تنزانيا وإقامة مشروعات مهمة على ضفاف النهر.

وأكد أن وزير الإسكان يتابع تقدم المشروع بشكل شهري ويقدم تقريرا للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالمشروع ويقوم بعمل زيارات ميدانية للمشروع ويطمئن على العمال المصريين والفنيين وأيضًا يطمئن على البرنامج الزمني للمشروع.

وتحدث خطاب عن المشروع، مشيرًا إلى أن طوله ألف متر عند القمة وارتفاعه 131 مترا بقدرة تخزينية 34 مليار متر مكعب وقدرة توليد كهرباء تصل لـ2115 ميجا وات وأنه سيعتبر من السدود الكبيرة في المنطقة، لافتًا إلى أن المشروع يشمل أيضًا بعض المشروعات الأخرى بجانبه، منها 4 سدود لتحويل النهر وكباري وطرق داعمة للمشروع وأنفاق تستخدم للصيانة والتشغيل.

وأشار إلى أن أصعب جزء في المشروع تم إنجازه وهو تحويل مجرى النهر تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية، لافتًا إلى أن معدلات العمل تسبق البرنامج الزمني للمشروع، مؤكدًا أنه بعد انتهاء زيارة وزير الإسكان سيعرض الوزير نتيجة الزيارة على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.