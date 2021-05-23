التحريات تكشف حقيقة تزعم ضابط لعصابة سطو: هوس المشاهدات وراء الشائعة

كشف مصدر أمني، تفاصيل ما نشرته إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن صورة لأحد الأشخاص، زعمت أنه يقوم باستدراج سائقي «التاكسي» من محافظة الدقهلية وهو في طريقه إلى الزقازيق، حيث يقوم بتوقيف التاكسي بمعاونة آخرين والتعدي على السائق بالضرب ثم سرقة «التاكسي» وأنه دائم التردد على منطقة عزبة الصفيح بالمنصورة بمحافظة الدقهلية ويحمل معه «كارنيه ضابط».

وكشفت التحريات عدم ورود بلاغات سرقة أو محاضر مُحررة بالأسلوب المُشار إليه خلال الآونة الأخيرة، وعدم صحة ما تم تناوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلا، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط (مسؤول الصفحة- مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية)، وأقر بقيامه بنشر الخبر وعلمه بعدم صحته- بغرض زيادة نسبة المشاهدات والمتابعين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.