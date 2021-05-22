عضوة بالنواب الفرنسي: نجاح مبادرة ماكرون لدعم اقتصاديات الدول الإفريقية

علقت سيرا سيلا عضو مجلس النواب الفرنسي، على القمة الفرنسية لدعم الاقتصاديات الإفريقية التي تعاني بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تندرج تحت المبادرات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتنسيق مع 17 رئيس دولة وحكومة إفريقية وأوروبية.

وأوضحت «سيلا» خلال مداخلة مع فضائية «إكسترا نيوز» أن هذه المبادرة تهدف لاتخاذ اجراءات استثنائية لمساعدة القارة الإفريقية على مواجهة آثار جائحة كورونا، مؤكدة أنه لا يمكن لهم الخروج من هذه الجائحة دون التضامن مع قارة إفريقيا.

وأشارت عضو مجلس النواب الفرنسي أنه خلال هذه الدعوة الصادرة من الرئيس ماكرون، طالب فيها رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، بوقف سداد أقساط الديون الخارجية، حتى نهاية الجائحة على أن تخصص هذه المخصصات للتنمية.

وأكدت أنهم دعوا صندوق النقد الدولي للسماح بضخ الأموال السائلة، مشددة على أهمية ذلك حتى تستطيع الدول الإفريقية الاستفادة من السيولة المالية، بما يسمح لهم بشراء المنتجات الأساسية والمهمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

وشددت عضو مجلس النواب الفرنسي على أن المبادرة نجحت في الوصول لأهدافها، وأن الرئيس ماكرون طرح المبادرة وشارك فيها الأطراف الفاعلين في المجتمع الدولي، من خلال الحضور لباريس أو الحضور الافتراضي، مؤكدة أن ذلك مُرضي للغاية.