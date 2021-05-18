فيديو.. طالبات مصريات في فرنسا يشكرن السيسي: البلد تغيرت على يديه

وجَّهت طالبات مصريات يعشن في فرنسا، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعربن خلالها عن شكرهن له على ما قدمه للبلد، والتغيير والتطوير الذي حدث فيها مؤخرًا.

وقالت «عاليا خالد»، طالبة تدرس العلوم السياسية في فرنسا: «كنا بنتفسح عادي، وبعدين سمعنا أخبار عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجئنا للبحث عنه لكي نراه، وأنا حلم حياتي إني أقابله وأشكره على ما قدمه إلى الشباب المصري، وأنا تشرفت منذ عامين بحضور منتدى الشباب في شرم الشيخ، وكنت فخورة جدا بحضور المؤتمر، إضافة إلى أن الرئيس السيسي يشرفنا في الخارج، والمشاريع القومية التي ينفذها، وإنشاء 14 مدينة خلال 4 سنوات هو أمر لا يصدق».

«عاليا»: كنا متدلعين في مصر.. دلوقتي متعذبين في الغربة

وأضافت «عليا»، في لقاء مع برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، الاثنين: «أهتم بما يحدث كثيرا في مصر منذ ثورة يناير، وكنت صغيرة في هذا الوقت، ولكني أصبحت أهتم بالسياسة كثيرا».

وتابعت: «في مصر كنا متدلعين، ولكن هنا متعذبين، وبعد ما سافرنا عرفنا قيمة مصر، وعلى سبيل المثال فإن الشعب المصري طيب، ويساعد الآخرين ولكن هنا كل واحد في حاله، ونتعرض للتحرش كثيرا ولا أحد يساعدنا ويقف إلى جوارنا».

«نور»: مصر تغيرت كثيرا ويجب أن يعرف الإعلام الغربي ذلك

من جانبها قالت «نور محمد ندا»، طالبة تدرس الإعلام في باريس: «هنا يعتقدون أننا ما زلنا نعيش في الصحراء، ونركب الجمل لنذهب به إلى الجامعة، ولكن البلد تغيرت كثيرا ويجب أن يعرفوا ذلك في الإعلام الغربي».

أما نور هشام الصادق، طالبة تدرس اقتصاد في فرنسا، فأعربت عن شكرها للرئيس السيسي على التطوير الذي تشهده البلاد، موضحة: «في الخارج عندما نتحدث عن مصر نتحدث بفخر كبير، ونحزن كثيرا عندما يتحدث عنها أي شخص بطريقة سلبية عن مصر، وينقل أخبار سلبية فقط».